Gillespie anota con 6,4 segundos restantes y Suns sorprenden 114-113 a Timberwolves

Collin Gillespie encestó un tiro decisivo con 6,4 segundos por jugar y los Suns de Phoenix sorprendieron 114-113 a los Timberwolves de Minnesota el viernes por la noche con una remontada en el último minuto.

Minnesota parecía tener una cómoda ventaja de 111-104 con 1:13 por jugar, pero Phoenix se recuperó para reducir la diferencia a 113-112 con una bandeja de Jordan Goodwin a falta de 21,4 segundos.

Anthony Edwards de Minnesota —quien anotó 41 puntos— falló dos tiros libres con 12,7 segundos restantes, dando a los Suns una oportunidad de ganar.

Gillespie aprovechó, conduciendo hacia la canasta y encestando un tiro en salto de diez pies disputado para tomar la delantera y sumar el último de sus 20 puntos.

Minnesota se apresuró para el tiro final, pero el triple de Julius Randle en el último segundo no fue certero.

Los Timberwolves borraron un déficit de 15 puntos al medio tiempo en menos de cinco minutos del tercer cuarto después de que Edwards anotara una bandeja para una ventaja de 69-68. Edwards —tres veces All-Star— anotó 19 unidades en el tercer cuarto con siete de nueve tiros y Minnesota lideró 82-81 al entrar al cuarto.

Fue una noche difícil para la estrella de los Suns, Devin Booker, quien terminó con solo 16 tantos con cuatro de 18 tiros y nueve pérdidas de balón antes de salir por faltas. Los balones perdidos han sido un problema para el cuatro veces All-Star —llegó al encuentro con 57, la mayor cantidad en la NBA.

Booker salió por faltas con más de tres minutos restantes y le señalaron una falta técnica al salir de la cancha. Los Suns tuvieron 27 pérdidas de balón.

Dillon Brooks lideró a los Suns con 22 puntos antes de salir por faltas. Williams añadió 19.

Los Suns tenían ventaja de 18 en la primera mitad antes de conformarse con una ventaja de 62-49 al medio tiempo. Gillespie lideró a los Suns con 16 puntos después de encestar cuatro triples. Edwards tuvo 16 para los Wolves antes del descanso.

Los Suns mejoraron a 2-0 en la Copa NBA, mientras que los Timberwolves cayeron a 2-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes