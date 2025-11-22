49ers anulan más de 26 millones del contrato de Brandon Aiyuk, según fuente de AP

El receptor de los 49ers de San Francisco Brandon Aiyuk, ha perdido el dinero garantizado en su contrato para la próxima temporada tras no participar en reuniones y otras actividades del equipo.

Una persona familiarizada con la decisión confirmó que el equipo anuló a principios de este año los más de 26 millones de dólares que se suponía que Aiyuk tendría garantizados en 2026 bajo la extensión de cuatro temporadas y 120 millones de dólares que firmó el año pasado. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no hizo ningún anuncio.

The Athletic fue el primer medio en informar sobre la decisión.

Aiyuk ha estado fuera toda la temporada, mientras se recupera de una cirugía de rodilla a la que se sometió el año pasado, y no hay un cronograma para su regreso. El entrenador Kyle Shanahan dijo durante el verano que Aiyuk podría volver al campo de práctica a principios de noviembre, pero ha permanecido en la lista de físicamente incapaces de desempeñarse.

La decisión de anular el dinero garantizado permitiría a los Niners deshacerse de Aiyuk el próximo año y solo cargar con aproximadamente 29,5 millones de dólares en dinero muerto en el tope salarial por bonos ya pagados. Podrían dividir eso en dos años.

Aiyuk firmó la lucrativa extensión el verano pasado tras una prolongada discrepancia contractual que lo mantuvo fuera del campo de entrenamiento. Venía de una temporada 2023 en la que aportó 75 recepciones para 1.342 yardas y siete touchdowns

Fue elegido al segundo equipo All-Pro.

Aiyuk realizó apenas 25 recepciones para 374 yardas en siete duelos la temporada pasada antes de lesionarse.

El jugador de 27 años, tiene 294 recepciones en su carrera para 4.305 yardas y 25 touchdowns desde que fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2020.

