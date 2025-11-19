Booker anota 19 puntos y Suns vencen a Blazers por 127-110

Devin Booker anotó 19 puntos y los Suns de Phoenix se alejaron en el marcador durante la segunda mitad para doblegar el martes 127-110 a los Trail Blazers de Portland.

Collin Gillespie añadió 19 puntos desde el banquillo por los Suns, que llegaron a tomar una ventaja de hasta 25 unidades después del descanso. El entrenador de Phoenix, Jordan Ott, dio descanso a Booker en el último cuarto.

Shaedon Sharpe consiguió 29 puntos por los Blazers, que no contaron con Jerami Grant debido a una enfermedad. Portland también estuvo sin el guardia Jrue Holiday por segundo encuentro consecutivo debido a molestias de pantorrilla.

El pívot novato Yang Hansen regresó con los Blazers después de un período con el equipo de la NBA G League Rip City Remix. Yang jugó sus primeros minutos para Portland desde el 29 de octubre en el segundo cuarto y recibió aplausos del público del Moda Center cuando hizo una volcada.

El jugador chino de 2,13 metros, la 16ª selección general en el draft de la NBA, terminó con nueve puntos.

Phoenix se recuperó de una derrota de 124-122 sufrida el domingo ante los Hawks de Atlanta, quienes remontaron en el último cuarto un déficit de 22 puntos. Esa derrota rompió una racha de cinco victorias consecutivas de los Suns.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes