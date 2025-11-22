Flagg anota 29 puntos, Marshall encesta triple clave y Mavericks vencen a Pelicans 118-115

Cooper Flagg impuso un récord personal con 29 puntos, Naji Marshall encestó el triple decisivo contra su antiguo equipo a 30,7 segundos del final, y los Mavericks de Dallas superaron el viernes 118-115 a los Pelicans de Nueva Orleans en un duelo de la Copa NBA.

El triple de Marshall, quien jugó cuatro temporadas con Nueva Orleans antes de firmar con Dallas en julio de 2024, puso a los Mavericks por delante 116-115.

Los Pelicans fallaron tres triples en los segundos finales. El último fue un intento del pívot novato Derik Queen con cuatro segundos restantes después de que Max Christie de Dallas convirtió dos tiros libres con 10,9 segundos por jugar.

P.J. Washington Jr. de los Mavericks capturó el rebote en medio de una multitud en la línea de fondo, y los equipos protagonizaron un altercado después del bocinazo final.

Flagg, la primera selección general del draft del verano pasado, acertó 12 de 19 tiros de campo. Añadió siete rebotes y cinco asistencias después de perderse el miércoles un encuentro de la NBA por primera vez.

Washington anotó 24 puntos, igualando su récord de la temporada con cinco triples, y Christie anotó 23, para empatar su mejor marca personal con cinco triples.

