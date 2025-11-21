Equipos aumentan los marcadores en la Copa NBA, las reglas lo fomentan

El juego no había terminado, aunque el resultado ya estaba decidido. Myles Turner de Milwaukee recibió un pase de Giannis Antetokounmpo y lanzó un triple desde la esquina con aproximadamente seis segundos restantes.

Encestó, logrando una ventaja de 17 puntos.

En 78 de los 82 juegos del calendario de los Bucks esta temporada, ciertamente no estarían corriendo por la cancha para conseguir un triple abierto en los últimos segundos de un juego que estaban ganando por dos dígitos. Simplemente habrían dejado que el reloj corriera, entregado el balón al árbitro y se habrían dirigido al vestuario.

Pero este es el momento de la Copa NBA, y una de las peculiaridades en la fase de grupos de cuatro juegos del torneo es un desempate por diferencia de puntos. Cada punto podría marcar la diferencia y hay dinero en juego para los equipos que avanzan en el torneo. Por eso los equipos, comprensiblemente, están aumentando la diferencia en los juegos de la fase de grupos de la Copa por si acaso el desempate entra en juego.

"Podría importar la diferencia de puntos", dijo el entrenador de Minnesota, Chris Finch, a principios de este mes, después de que su equipo venciera a Utah por 40 en un juego de la Copa y aún estuviera lanzando triples con una ventaja de 44 en los minutos finales. "Si tienes la oportunidad de conseguir 40 puntos, deberías hacerlo".

Hay nueve juegos de la Copa NBA el viernes. Toronto puede asegurar un lugar en los cuartos de final con una victoria y una derrota de Indiana. Brooklyn, Utah, Dallas y Nueva Orleans serían eliminados con derrotas. En el peor de los casos, 25 de los 30 equipos aún tendrán una oportunidad matemática de avanzar cuando los juegos del viernes terminen. Y algunos de ellos estarán esperando que el desempate entre en juego.

El debate sobre aumentar la diferencia no es realmente un debate; los equipos quieren avanzar en la Copa, por lo que los juegos de la fase de grupos seguirán viendo a los equipos con el pie en el acelerador hasta que el juego termine.

Este escenario se vivió en el Orlando-Boston en la Copa: el guardia del Magic, Jalen Suggs, recuperó su propio triple fallido e hizo una bandeja para Orlando con 2.4 segundos restantes en el juego. Los Celtics luego hicieron un pase de cancha completa y Payton Pritchard intentó una bandeja, solo para que Franz Wagner la bloqueara con medio segundo restante. El banco del Magic rugió en celebración, como si el juego estuviera en la línea. Orlando estaba ganando por 13 puntos.

"Es algo en lo que piensas, absolutamente", dijo el entrenador de Miami, Erik Spoelstra.

Spoelstra y el Heat perdieron en Nueva York en un juego de la Copa la semana pasada, y Landry Shamet de los Knicks dejó pasar lo que probablemente habría sido una bandeja fácil en los últimos segundos. Su compañero de equipo, Josh Hart, no estaba contento.

"Josh me estaba regañando porque no lancé la bandeja al final", dijo Shamet en la entrevista en la cancha después de la victoria de Nueva York por 140-130. "Debería haberlo hecho. Tiene razón. Es importante. Esto es importante para todos nosotros. Es divertido. Es un nuevo elemento divertido para nuestra liga y queremos estar en la lucha por ello".

El entrenador de Golden State, Steve Kerr, se ha preguntado durante mucho tiempo por qué los equipos simplemente no siguen jugando hasta el final. No tiene problema con que los equipos intenten seguir anotando en los juegos de la Copa. Tampoco tendría problema si los equipos lo hicieran todo el tiempo.

Kerr recuerda un juego en 2016 donde Jimmer Fredette, entonces de los Knicks, recibió una falta de Meyers Leonard de Portland en un intento de tiro con 0.8 segundos restantes en un juego que los Trail Blazers estaban ganando por 21 puntos.

Leonard se disculpó poco después. Fue el último juego de Fredette como Knick; su contrato de diez días estaba expirando y tenía algo de sentido que intentara terminar su tiempo con el equipo de Nueva York en una nota alta.

El entrenador de los Knicks, Mike Brown, un exasistente de Golden State bajo Kerr, está completamente consciente de los pensamientos de su antiguo jefe sobre por qué los juegos deberían simplemente jugarse hasta el final.

"Siento que soy competitivo, tal vez no tanto como Steve", dijo Brown. "Siento que estoy tratando de aumentar la puntuación, pero en la situación de la Copa es natural debido a la diferencia de puntos. Y creo que al final de los juegos debería ser como dice Steve. Sabes, simplemente juega".



