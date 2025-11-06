Gibbs-White falla penal y Nottingham Forest empata 0-0 con Sturm Graz en la Liga Europa

Morgan Gibbs-White desperdició un penal y Nottingham Forest empató el jueves 0-0 frente a Sturm Graz en la Liga Europa.

El club de la Liga Premier dejó escapar varias oportunidades para darle a Sean Dyche, su nuevo técnico una segunda victoria consecutiva en la competencia de segundo nivel en Europa.

Gibbs-White tuvo la oportunidad de adelantar a los visitantes en la primera mitad, pero su disparo rasante desde el punto de penal fue detenido por el portero Oliver Christensen.

En el último minuto, el argentino Nicolás Domínguez remeció el poste desde fuera del área y el Forest tuvo que conformarse con un empate. Habían derrotado 2-0 a Porto hace dos semanas, en la que Gibbs-White convirtió un penal.

Midtjylland lidera la tabla

El club danés Midtjylland anotó tres veces en un lapso de siete minutos para mantener un récord perfecto, imponiéndose 3-1 ante Celtic. Fue la primera derrota del club escocés bajo el entrenador interino Martin O’Neill, que liddera la tabla a mitad de la fase de liga.

Martin Erlić desniveló el marcado con un cabezazo que superó a Kasper Schmeichel a los 33 minutos después de que el arquero danés realizara algunas buenas paradas. Mikel Gogorza, delantero de 19 años de Midtjylland, asistió en el primer gol y duplicó la ventaja apenas dos minutos después. Djú Franculino añadió el tercero para asegurar el resultado.

El suplente Reo Hatate anotó de penal para Celtic al final del encuentro.

Primera victoria, primer punto

Utrecht anotó su primer gol de la competición a través de Miguel Rodríguez, lo que fue suficiente para empatar 1-1 con Porto, a pesar de que el equipo holandés jugó en inferioridad numérica desde los 66.

Salzburgo logró su primera victoria al vencer 2-0 a Go Ahead Eagles en casa.

Pablo Durán anotó dos veces y Sergi Domínguez hizo un autogol, con lo que Celta Vigo ganó su quinto partido consecutivo en todas las competiciones al vencer 3-0 a Dinamo Zagreb como visitante.

Friburgo remontó para una victoria 3-1 de visita a Niza, la cuarta derrota consecutiva para el equipo francés.

Tensiones en Birmingham

Más tarde, el Aston Villa juega contra el Maccabi Tel Aviv en la Liga Europa en medio de medidas de seguridad reforzadas, incluyendo más de 700 agentes de policía.

“Sabemos que se llevarán a cabo protestas de diferentes grupos en el día y tenemos planes en marcha que equilibran el derecho a protestar con nuestro deber de proteger a todas las comunidades en Birmingham”, indicó la policía local.

Varios grupos pro-palestinos planean protestar por la visita del club israelí.

Los aficionados del Maccabi tienen prohibido asistir al partido después de que la Policía de West Midlands considerara el partido en Villa Park de alto riesgo y citara violencia y crímenes de odio que ocurrieron cuando el Maccabi Tel Aviv jugó contra el Ajax en Ámsterdam la temporada pasada.

El veto atrajo críticas generalizadas, incluyendo del primer ministro británico Keir Starmer, quien dijo que fue la decisión equivocada.

Rangers sin puntos enfrenta a la Roma. Mientras que Lyon, otro equipo con tres victorias en tres partidos, juega contra Real Betis en Sevilla.

Fiorentina cae

En la Conference League, Mainz remontó para vencer 2-1 a la Fiorentina en el primer partido para el entrenador interino del club italiano, Daniele Galloppa, quien asumió después de que Stefano Pioli fuera despedido el martes con la Viola en el fondo de la Serie A. La Fiorentina perdió finales consecutivas de la Conference League antes de llegar a las semifinales la temporada pasada.

Más tarde, Crystal Palace recibe a Alkmaar.

