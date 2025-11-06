Barcelona confirma que 23.000 personas asistirán al entrenamiento del equipo en el renovado Camp Nou

Barcelona ha vendido 23.000 entradas para un entrenamiento el viernes en el modernizado estadio Camp Nou.

Será la primera vez que Barcelona aparezca en el campo del Camp Nou desde su último partido allí en mayo de 2023.

El club afirmó que las entradas se agotaron. Costaron cinco euros para los socios del club y diez para el público en general.

El trabajo para mejorar el Camp Nou comenzó en junio de 2023 con un costo de aproximadamente 1.200 millones de euros para expandir la capacidad del mayor recinto de fútbol de Europa de poco menos de 100.000 a 105.000.

El club esperaba reanudar los partidos en noviembre de 2024 para coincidir con el 125mo aniversario del club. Pero se vio obstaculizado por retrasos en el trabajo y la obtención de permisos. El presidente del club, Joan Laporta, expresó esta semana que espera tener partidos en el Camp Nou este mes.

El equipo ha jugado en el Estadio Olímpico, de propiedad municipal, con capacidad para 55.000 asientos desde el inicio de la temporada 2023-24.

El equipo de Hansi Flick entrenará el viernes para el encuentro del domingo de La Liga.

