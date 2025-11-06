Excapitán y entrenador de la Roma, De Rossi, contratado para dirigir al Genoa en peligro de descenso

Daniele De Rossi, el ex capitán y entrenador de la Roma, fue nombrado el jueves como nuevo técnico de un Genoa amenazado por el descenso.

Aunque Genoa no proporcionó detalles, se informó que a De Rossi se le dio un contrato hasta el final de la temporada para reemplazar a Patrick Vieira.

El francés Vieira fue cesado la semana pasada, dejando al equipo en el último lugar y sin victorias en las primeras nueve jornadas de la Serie A.

Acto seguido, los entrenadores interinos Roberto Murgita y Domenico Criscito llevaron a Genoa a su primera victoria el lunes sobre Sassuolo.

Genoa se encuentra en el 18vo puesto, un punto por encima de Hellas Verona y dos puntos por delante del colista Fiorentina.

De Rossi jugó prácticamente toda su carrera con la Roma y se consagró campeón con Italia en el Mundial de 2026. Su otro club fue Boca Juniors antes de anunciar su retiro en 2020.

Entrenó a la Roma durante nueve meses el año pasado cuando fue contratado para reemplazar a José Mourinho a mitad de temporada. Pero fue despedido en septiembre de 2024.

La única otra experiencia de De Rossi como técnico fue con Spal en la Serie B en 2022-23.

Hará su debut en casa contra a Fiorentina el domingo.

