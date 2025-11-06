El veterano Alberto Quintero regresa con Panamá para final de eliminatorias del Mundial

El veterano atacante Alberto Quintero regresó a la selección de Panamá con miras a los dos últimos partidos decisivos en la eliminatoria de la CONCACAF al Mundial 2026.

Quintero, de 37 años, forma parte de la convocatoria del técnico Thomas Christiansen que fue anunciada el jueves. Panamá enfrentará a Guatemala y El Salvador el 13 y 18 de noviembre, respectivamente, por las dos últimas fechas de su grupo de la ronda final.

Panamá y Surinam comandan la llave A con seis puntos, pero Surinam tiene mejor diferencia de goles y está momentáneamente en zona de clasificación directa. Guatemala sigue en la pelea con cinco unidades y El Salvador cierra con tres.

Panamá, que ni siquiera figura a estas alturas entre los dos mejores segundos que asegura el viaje a un repechaje intercontinental a disputarse en marzo, está obligada a derrotar en su visita a Guatemala si quiere llegar al último partido con buena opción para avanzar a su segundo mundial de la historia.

Para Quintero, del club local Plaza Amador, una posible segunda clasificación mundialista sería una revancha. Se quedó con las ganas de disputar el Mundial de Rusia en 2018 —el primero de Panamá— tras sufrir una fractura en el pie derecho.

Otra novedad es el llamado del delantero Tomás Rodríguez, del Monagas venezolano y de buen debut con la pasada Copa Oro.

Guatemala ya convocó el 27 de octubre a 18 jugadores de su liga, en los que sobresale el delantero Óscar Santis, quien lleva dos goles marcados en la ronda, el del empate 1-1 contra Panamá y el del triunfo 1-0 frente a El Salvador, ambos en partidos de visita. A esa lista se sumarán posteriormente los convocados que militan en equipos extranjeros.

Guatemala busca su primera clasificación mundialista, la cual lograría si gana sus dos últimos compromisos en casa. Cierra la ronda recibiendo a Surinam, que también persigue su primer viaje.

De momento, Surinam, Jamaica (Grupo B) y Honduras (C) están en zona de clasificación directa, mientras que Curazao (B) y Costa Rica (C) ostentan los dos pasajes al repechaje. México, Estados Unidos y Canadá aseguraron su presencia por la CONCACAF como coanfitriones del mundial.

