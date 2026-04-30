Gianna Infantino afirma en el Congreso de la FIFA que Irán participará en el Mundial

El presidente de la FIFA Gianni Infantino abrió su discurso en el Congreso de la FIFA con una reiteración de que Irán participará en el Mundial y que el equipo jugará en Estados Unidos pese al conflicto entre ambas naciones.

“Y la razón de eso es muy simple, queridos amigos, es porque tenemos que unirnos. Tenemos que reunir a la gente. Es mi responsabilidad. Es nuestra responsabilidad”, manifestó Infantino. “El fútbol une al mundo. La FIFA une al mundo. Ustedes unen al mundo. Nosotros unimos al mundo”.

Como indicio de lo delicada que es la situación con la participación de Irán en la Copa del Mundo, a representantes de la federación iraní de fútbol se les negó la entrada a Canadá esta semana.

La ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Anita Anand, señaló que tenía el “entendimiento” de que a los funcionarios iraníes se les impidió el ingreso, tras un reporte de Tasnim, una agencia de noticias iraní asociada con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El informe indicó que al presidente de la federación iraní de fútbol, Mehdi Taj, y a otros dos funcionarios se les negó la entrada en el aeropuerto de Toronto.

A comienzos de la semana, en el congreso de la confederación asiática de fútbol en Vancouver, no se abordó la participación de Irán en el Mundial ni si los partidos del equipo deberían trasladarse fuera de Estados Unidos.

En el pase de lista del Congreso de la FIFA, en el que se nombró a todas las naciones, se anunció que Irán estaba ausente. Fuera del evento, en el Centro de Convenciones de Vancouver, había un pequeño grupo de manifestantes que sostenía banderas iraníes.

Infantino no ha vacilado respecto a la participación de Irán en el Mundial ni en cuanto a que dispute sus partidos en Estados Unidos. En un momento, Irán pidió trasladar sus partidos a México, pero esa solicitud fue rechazada.

La Copa del Mundo arranca el 11 de junio y la final está programada para el 19 de julio, con partidos en Estados Unidos, Canadá y México.

Canadá se prepara para dar la bienvenida al mundo

En contraste con las preocupaciones por una ofensiva migratoria en Estados Unidos antes del torneo, funcionarios canadienses que hablaron en el Congreso de la FIFA destacaron la diversidad del país.

“Canadá siempre ha sido más que solo un país en un mapa. Es un punto de encuentro de culturas, idiomas, ideas y sueños. Personas de todos los rincones del mundo han llegado aquí con sus historias, sus tradiciones, sus talentos y sus esperanzas, juntos. Estas historias no desaparecen. Se convierten en parte de lo que somos”, expresó Peter Augruso, presidente de la Asociación Canadiense de Fútbol.

Entradas caras

En su discurso ante el congreso, Infantino abordó brevemente las quejas sobre el costo de las entradas para los partidos de la Copa del Mundo, pero sus comentarios estuvieron dirigidos a los jefes de las asociaciones miembro y no a los aficionados.

“Vendimos el 100% del inventario que pusimos en el mercado, que es más o menos el 90% del inventario global hasta ahora. Y, por supuesto, siempre estamos poniendo entradas en el mercado”, afirmó Infantino. “Hay entradas caras, sí, y también hay entradas asequibles. Y lo importante es que todos los ingresos que generamos del mundo regresan a ustedes, regresan al mundo entero y financian el fútbol en todos sus países”.

Los costos

A comienzos de esta semana, la FIFA anunció que pagará 100 millones de dólares adicionales a las naciones que competirán en el Mundial para ayudar a cubrir costos más altos de lo esperado.

El Consejo de la FIFA acordó aumentar el martes los pagos básicos a cada federación en 2 millones de dólares, hasta un mínimo de 12,5 millones de dólares. El organismo rector espera ingresos de al menos 11.000 millones de dólares por el torneo.

Las asociaciones miembro habían pedido al organismo rector del fútbol que aumentara el dinero de los premios por preocupaciones sobre los costos. La FIFA anunció en diciembre que el ganador del Mundial de este año recibirá 50 millones de dólares de una bolsa de premios de 655 millones de dólares.

Argentina embolsó 42 millones de dólares por conquistar la Copa del Mundo de 2022 en Qatar, un aumento respecto de los 38 millones de dólares otorgados a Francia por ganar el torneo de 2018 en Rusia.

Pero es menos de la mitad de lo que Chelsea ganó por conquistar el mucho menos promocionado Mundial de Clubes el año pasado. Ese torneo tuvo un fondo total de premios de 1.000 millones de dólares, y aparentemente Chelsea recibió entre 128 millones y 154 millones de dólares por el primer premio.

Apoyo a los Whitecaps

Fuera del Congreso de la FIFA hubo una pequeña concentración de unos 100 seguidores de los Vancouver Whitecaps, que protestaban por la posible reubicación del club de la MLS.

La liga ha dicho que explorará todas las opciones para el futuro de los Whitecaps, incluida la posibilidad de salir de la ciudad. El club fue puesto a la venta hace 16 meses por su grupo propietario.

La incertidumbre en torno al equipo se ve alimentada por opciones limitadas de ingresos y un contrato de arrendamiento a corto plazo en BC Place, que albergará siete partidos del Mundial en junio y julio, incluidos encuentros en los que Canadá jugará contra Qatar y Suiza.

La 76ta edición del Congreso de la FIFA llevó a la ciudad a unos 1.600 de los principales dirigentes del fútbol de todo el mundo. Se esperaba que el evento generara aproximadamente 4,9 millones de dólares en impacto económico local.

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