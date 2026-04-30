Blockx continúa su racha de ensueño al eliminar al campeón defensor Ruud en Madrid

La marcha de ensueño de Alexander Blockx en Madrid continúa.

El emergente talento belga de 21 años derrotó el jueves 6-4, 6-4 al campeón defensor Casper Ruud en los cuartos de final del Abierto de Madrid.

Blockx, número 69 del ranking, no había ganado un partido del circuito ATP en arcilla antes de su recorrido hasta la tercera ronda en Montecarlo hace tres semanas. También venció al tercer preclasificado Felix Auger-Aliassime y al argentino Francisco Cerúndolo en su camino a las semifinales en la capital española.

“Para ser honesto, simplemente estoy feliz de estar aquí. Incluso de haber ganado mi primer partido aquí", dijo Blockx. "Apenas me salvé en la primera ronda y ya estaba contento con eso. Las semifinales es algo con lo que ni siquiera habría soñado al principio”.

Según la ATP, Blockx se convirtió en el cuarto jugador con el ranking más bajo en alcanzar las semifinales en Madrid. Es el segundo hombre nacido en 2005 o después en alcanzar las semifinales de un Masters 1000, después de Jakub Mensik, quien ganó en Miami en 2025.

“Estoy orgulloso de cómo he jugado estos últimos dos partidos. Las condiciones aquí me vienen muy bien", señaló Blockx. "Siento que es una arcilla lenta, así que tengo tiempo para acomodarme y golpear mis tiros, ir a por mis tiros. Al mismo tiempo, es bastante rápido por la altitud y el calor a veces. Es la combinación perfecta para mí”.

Blockx tiene marca de 4-2 contra rivales del Top 20, con sus cuatro victorias logradas este mes.

“Pensé desde el primer juego que estaba golpeando bastante bien la pelota, e hice (muchas) devoluciones. Una vez que gané mi primer juego, me metí de lleno en el partido”, comentó.

Con la derrota, Ruud saldrá del Top 20 por primera vez desde mayo de 2021.

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