LIV Golf tiene nuevo presidente y busca financiación sin respaldo saudí

LIV Golf anunció el jueves una nueva junta directiva y una nueva estrategia empresarial mientras intenta seguir adelante sin la financiación de Arabia Saudí que permitió el lanzamiento hace casi cuatro años con contratos y bolsas de premios sobredimensionados.

Yasir Al-Rumayyan, el gobernador del Fondo de Inversión Pública que estuvo detrás de la creación de LIV Golf, ya no figura como presidente de LIV Golf.

LIV anunció que Gene Davis, de Pirinate Consulting Group, y Jon Zinman, de la firma de asesoría estratégica JZ Advisors, encabezan una junta directiva de nueva creación, con Davis como presidente.

Resaltó que el enfoque está en asegurar socios financieros a largo plazo cuando la financiación saudí termine después de esta temporada.

LIV indicó que busca avanzar hacia un modelo de inversión que involucre a múltiples socios y franquicias de equipos. La liga ha dicho que espera que 10 de sus 13 equipos sean rentables este año.

“El equipo de liderazgo ejecutivo, junto con Jon y yo, vemos una oportunidad clara para ayudar a la liga a formalizar su estructura, atraer y asegurar capital a largo plazo, y posicionar el negocio para crecer mientras seguimos promoviendo el juego en todo el mundo”, manifestó Davis en un comunicado. “Esperamos posicionar a LIV Golf para el éxito futuro”.

Sports Business Journal informó la noche del miércoles que Al-Rumayyan ha renunciado como presidente de LIV. No ha habido ningún anuncio oficial del PIF sobre Al-Rumayyan ni sobre la financiación de LIV Golf.

“La realidad es que están financiados durante la temporada, y luego trabajas como loco como empresa para crear un negocio y un plan de negocios que nos mantenga en marcha”, dijo Scott O'Neil, el director ejecutivo de LIV Golf, a la cadena británica TNT hace dos semanas durante un torneo en México.

Eso planteó dudas sobre si LIV Golf podría retener a algunos de sus principales jugadores una vez que expiren sus lucrativos contratos. Con el músculo financiero del fondo soberano de Arabia Saudí, LIV pudo gastar 1.000 millones de dólares para fichar a figuras como Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Phil Mickelson, Cameron Smith y, finalmente, Jon Rahm, la última gran contratación a finales de 2023.

El boletín Money in Sport informó a principios de este año que LIV Golf ya había gastado 5.300 millones de dólares desde que la liga se lanzó en 2022, una cifra que sería de 6.000 millones para finales de este año.

El personal y los jugadores de LIV han sido conscientes de que la financiación saudí cubría solo hasta la temporada 2026. El anuncio del jueves fue para delinear planes para buscar otras fuentes de financiación para una liga que actualmente ofrece bolsas de premios de 30 millones de dólares en cada torneo.

Al-Rumayyan es un apasionado del golf y desde hace tiempo quería tener un asiento en la mesa con el liderazgo de este deporte. Firmó un acuerdo marco en 2023 con la gira de la PGA y el circuito europeo, y estaba previsto que se incorporara a la junta de PGA Tour Enterprises si se aprobaba.

El acuerdo nunca se concretó, salvo para poner fin a las demandas antimonopolio. En su lugar, PGA Tour Enterprises obtuvo una inversión minoritaria de un consorcio de propietarios de equipos deportivos de Norteamérica.

Al-Rumayyan acudió a la Casa Blanca en febrero de 2025 para reunirse con el presidente Donald Trump junto con un equipo de la PG que incluía a Tiger Woods, Adam Scott y el comisionado Jay Monahan. Pero quedó claro que LIV y la PGA no podían encontrar un terreno común, principalmente porque la liga saudí quería mantener un componente por equipos.

DeChambeau y Rahm —ambos campeones de múltiples majors— son considerados los dos mejores jugadores de LIV.

DeChambeau dijo en una entrevista con el sitio de redes sociales Flushing It que “mientras LIV esté aquí, encontraría una manera de que tuviera sentido”.

“Hay muchas piezas en movimiento como en cualquier negocio”, comentó DeChambeau. “Es una startup, ¿no? Y entonces habrá momentos en los que nos aprieten y nos golpeen. Este es uno de esos momentos. Pero voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que funcione y realmente veo el valor en el golf de franquicias”.

LIV Golf dijo a principios de esta semana que estaba posponiendo su evento del 25 al 28 de junio en Luisiana para el otoño. El próximo evento está programado del 7 al 10 de mayo en el norte de Virginia, y O’Neil había señalado en un memorando al personal hace dos semanas que la temporada no se interrumpiría y seguiría “a toda máquina”.

Al-Rumayyan apostó totalmente por el golf por equipos cuando él y el exdirector ejecutivo Greg Norman lanzaron la liga, aunque el concepto de equipos fue una de las razones por las que LIV tardó más de tres años en ser reconocido por el Ranking Mundial Oficial de Golf.

Koepka abandonó LIV al término de la temporada pasada y le concedió una vía de regreso con condiciones que incluían no tener acceso a concesiones de participación accionaria durante cinco años, una donación benéfica de 5 millones de dólares y no recibir dinero de bonificación este año.

El circuito se lo ofreció a otros tres jugadores de LIV que han conquistdao majors desde 2022: Rahm, DeChambeau y Smith. Les dio como fecha límite el 4 de febrero para aceptar. Ninguno lo hizo.

“Nos interesa contar con los mejores jugadores que puedan ayudar a nuestro circuito. No todos los jugadores pueden hacerlo”, señaló el director ejecutivo de la PGA, Brian Rolapp, en una entrevista a principios de esta semana con The Wall Street Journal.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes