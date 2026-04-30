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Schroder y Mobley impulsan a Cavaliers y vencen 125-120 a Raptors con la serie 3-2

Joe Reedy
RAPTORS CAVALIERS
RAPTORS CAVALIERS (AP)

Dennis Schroder anotó 11 de sus 19 puntos en el cuarto periodo, Evan Mobley encestó un par de triples decisivos en el tramo final y terminó con 23 puntos, y los Cavaliers de Cleveland remontaron para imponerse 125-120 a los Raptors de Toronto el miércoles por la noche en el Juego 5 de su serie de primera ronda.

Cleveland lidera la serie 3-2. El Juego 6 será el viernes por la noche en Toronto.

James Harden anotó 23 puntos y Donovan Mitchell sumó 19 para los Cavaliers.

RJ Barrett encabezó a Toronto con 25 puntos, mientras que Ja’Kobe Walter agregó 20 y Jamal Shead aportó 18 desde la banca. El alero All-Star Brandon Ingram salió del partido en el segundo cuarto por una inflamación en el talón derecho.

Los Raptors ganaban 74-67 al descanso y anotaron los primeros cinco puntos del tercer cuarto. Los Cavaliers fueron recortando poco a poco, pero llegaron a los últimos 12 minutos abajo 103-100.

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Cleveland tomó el control al anotar los primeros ocho puntos del cuarto periodo.

Toronto falló sus primeros 11 tiros y en el cuarto periodo acertó 7 de 28 en tiros de campo, mientras que Cleveland encestó 7 de sus primeros 11 y terminó con 9 de 19.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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