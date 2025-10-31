George Springer regresa a alineación de Azulejos para el Juego 6 de la Serie Mundial ante Dodgers

George Springer regresó a la alineación de los Azulejos de Toronto para el sexto partido de la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles el viernes por la noche, después de perderse dos juegos debido a una lesión en su costado derecho.

Springer será el bateador designado de los Azulejos, que lideran 3-2 el Clásico de Otoño y están a una victoria de su primer campeonato desde 1993.

“Una vez que obtienes la confirmación de que no hay nada terriblemente mal, es como '¿Qué puedes tolerar?', señaló el mánager de los Azulejos, John Schneider. ”De alguna manera, a los 36 años, ha hecho un progreso significativo en las últimas 48 horas".

Bo Bichette, aún recuperando su forma física después de un esguince de rodilla que lo dejó fuera de juego durante siete semanas, será el titular en la segunda base.

Springer se lesionó el costado derecho al hacer un swing en el tercer juego y salió inmediatamente después del primer lanzamiento de su turno al bate.

“Fue desagradable”, expresó Schneider sobre la baja de Springer. “Es duro. Creo que cualquier bateador, cuando sientes algo ahí, te preocupas un poco. Creo que eso asusta un poco a los muchachos, pero estoy realmente feliz de que esté de vuelta”.

Schneider dijo que los Azulejos no creen que Springer pueda agravar o empeorar su dolor al jugar.

“Así es como lo estamos abordando”, manifestó Schneider. “Siempre hay algún riesgo, también. Hay una diferencia entre estar lesionado y tener dolor. No está lesionado en este momento. Pero sí, siempre hay un riesgo”.

Springer se ejercitó en la jaula de bateo y nuevamente en el campo antes del quinto juego. Se estaba preparando para correr como emergente por Bichette en la novena entrada, pero Bichette fue puesto out con un rodado.

“Estuvo bastante cerca hace dos días”, dijo Schneider sobre Springer. “Era solo tratar de equilibrar otro día y medio de descanso o si estaría bien. Si lo necesitábamos, iba a entrar al juego de alguna manera. Es un competidor. Listo para jugar”.

Springer tiene la segunda mayor cantidad de jonrones abriendo un juego en la historia de las Grandes Ligas con 63. Escolta a Rickey Henderson, el miembro del Salón de la Fama, que tiene 81.

Springer conectó un jonrón de tres carreras en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Seattle el 20 de octubre, clave para llevar a los Azulejos a su primera Serie Mundial desde 1993.

Eso ocurrió tres días después de que fuera golpeado en la rótula derecha por un lanzamiento de 95.6 mph de Bryan Woo de Seattle, lo que lo obligó a salir del quinto juego. Springer reapareció para el sexto.

Springer fue el MVP de la Serie Mundial para los Astros de Houston en 2017, cuando igualó un récord de la Serie al conectar cinco jonrones contra los Dodgers. Los fanáticos de Los Ángeles lo han abucheado en el Dodger Stadium desde que ese título de los Astros fue posteriormente manchado por la revelación de robo ilegal de señales ilegal.

El escritor freelance de Associated Press, Ian Harrison, contribuyó a este informe.

