Novato de Jaguars Travis Hunter sufre lesión de rodilla, aparntemente en práctica

El novato de los Jaguars de Jacksonville Travis Hunter fue añadido al informe de lesiones el jueves después de haberse lastimado, presumiblemente durante la práctica.

Hunter apareció en el informe como participante limitado debido a una lesión de rodilla. Practicó completamente el miércoles y no dio señales de estar lesionado el jueves durante la práctica abierta a los periodistas.

Sin embargo, no estuvo en el vestuario después de la práctica del jueves para su sesión semanal con los medios.

Hunter viene de una actuación destacada contra los Rams de Los Ángeles en Londres. El ganador del Trofeo Heisman en 2024 atrapó ocho pases para 101 yardas y un touchdown, y los Jaguars (4-3) planeaban usarlo como su primer receptor esta semana contra los Raiders de Las Vegas (2-5) en parte porque Brian Thomas Jr. lidera la liga en un rubro indeseable, al dejar caer nueve pases.

“Definitivamente te preguntas: ¿Cuánto más puede manejar? ¿Cuánto más podemos ponerlo en una posición para tener éxito tanto en la ofensiva como en la defensa? ¿Y cómo se ve eso?”, señaló el entrenador Liam Coen.

Hunter es uno de los cuatro receptores de los Jaguars en el informe de lesiones. Thomas (hombro) y Tim Patrick (ingle) fueron participantes limitados por segundo día consecutivo, y Dyami Brown (hombro) entrenó con normalidad después de estar limitado el miércoles.

Hunter ha participado en un total de 486 jugadas esta temporada, 324 de ellas en la ofensiva, un 67%. Del lado contrario ha participado en 162 jugadas en defensa, un 36% del tiempo.

Tiene 28 recepciones para 298 yardas y un touchdown. Acumula también 15 tacleadas y tres defensas de pase.

