A partir del sábado, árbitros de la NBA utilizarán auriculares

Los árbitros de la NBA comenzarán desde el sábado a usar auriculares durante los partidos de la temporada regular.

La liga lo anunció el viernes, detallando un plan en dos fases para emplear los dispositivos. La primera fase, que se espera continúe hasta enero, consistirá en que los árbitros lleven el auricular sujeto a sus uniformes, usándolo solo durante las revisiones de repetición instantánea y otras pausas, pero no durante el juego en vivo.

En la segunda fase, que está pendiente de la evaluación de la primera, los árbitros llevarán los auriculares durante todo el partido, incluyendo el juego en vivo, y podrán comunicarse directamente con el centro de repetición y entre ellos en todo momento. Esa fase continuará al menos hasta el receso del Juego de Estrellas en febrero.

Otras ligas alrededor del mundo han utilizado una tecnología similar desde hace algún tiempo. La NBA ha estado probando la tecnología desde 2022 en varios eventos, incluyendo la G League Winter Showcase, la NBA Summer League y los partidos de pretemporada de la NBA.

