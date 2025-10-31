George Springer podría jugar en 6to juego de Serie Mundial con Azulejos, dice el mánager

El bateador designado de los Azulejos George Springer está en camino de aparecer en el sexto juego de la Serie Mundial el viernes, afirmó el manager de Toronto, John Schneider.

Springer, quien se lesionó los músculos del costado derecho al hacer un swing en el tercer encuentro, estuvo cerca de participar el miércoles en el quinto, comentó Schneider el jueves.

"Estaba justo en el límite", expresó Schneider sobre el estado de Springer para ese quinto juego, una victoria de Toronto por 6-1 que les dio a los Azulejos una ventaja de 3-2 en la serie sobre los Dodgers de Los Ángeles. "Creo que probablemente podría haber jugado. Estaba realmente sopesando qué es lo mejor para él, qué es lo mejor para el equipo, no solo inmediatamente para comenzar el juego, sino también cómo podría desarrollarse ese encuentro".

El toletero de 36 años abandonó el juego del lunes inmediatamente después del primer lanzamiento de un turno en la séptima entrada. Springer no jugó en el cuarto duelo.

Schneider dijo que Springer había "cumplido con todos los requisitos físicamente hasta ahora", lo que lo coloca en posición de jugar el posible partido decisivo del viernes.

"Sólo queremos asegurarnos de que se sienta cómodo y confiado mañana, y no sólo para un turno al bate, sino para entrar y competir y meterse en el juego", manifestó Schneider.

Springer se ejercitó en la jaula de bateo y nuevamente en el campo antes del quinto juego. Parecía estar preparándose para correr como emergente por Bo Bichette en la novena entrada. Sin embargo, Bichette fue eliminado con un roletazo.

"Estuvo cerca, y estaba listo para entrar, y me alegra que no lo necesitáramos y le dimos un par de días extra", comentó Schneider. "Esperemos que esté listo para jugar el viernes".

Springer tiene el segundo mayor número de jonrones en el primer turno de un encuentro en la historia de las Grandes Ligas con 63, solo detrás de los 81 de Rickey Henderson, miembro del Salón de la Fama.

Springer conectó un cuadrangular de tres carreras en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Seattle el 20 de octubre, desempeñando un papel importante para llevar a los Azulejos a su primera Serie Mundial desde 1993.

Eso ocurrió tres días después de que fue golpeado en la rótula derecha por un lanzamiento de 95,6 mph de Bryan Woo de Seattle durante la Serie de Campeonato de la Liga Americana, lo que lo obligó a salir del quinto juego. Springer regresó en el sexto encuentro.

Springer fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial para los Astros de Houston en 2017, cuando igualó un récord del Clásico de Otoño al conectar cinco vuelacercas contra los Dodgers. Los fanáticos de Los Ángeles lo han abucheado en el Dodger Stadium desde que ese título de los Astros fue posteriormente manchado por la revelación de un robo de señales.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes