Infantino asegura que dijo a Trump que el caso Balogun lo decidirán jueces independientes

El presidente de la FIFA Gianni Infantino afirmó que habló con Donald Trump sobre la suspensión por tarjeta roja del delantero estadounidense Folarin Balogun, y le explicó al presidente de Estados Unidos que una decisión sobre el asunto la tomarían los órganos judiciales independientes de la FIFA.

“Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido a su debido tiempo por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé”, indicó Infantino en un comunicado el lunes en X.

Balogun recibió autorización para jugar con Estados Unidos en el partido de octavos de final del Mundial contra Bélgica el lunes, después de que la FIFA levantó su suspensión de un partido. Bélgica impugnó la decisión.

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