Trump dice que la roja del árbitro del Mundial fue 'horrible', pero dejó el fallo a FIFA

El presidente Donald Trump se atribuyó el mérito el lunes de haber logrado que la FIFA revisara una tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun en el Mundial, pero afirmó que no exigió un resultado.

“Lo único que hice fue pedir una revisión”, manifestó Trump cuando le preguntaron al respecto durante un acto no relacionado en el Despacho Oval. “No dije: ‘Tienen que hacer esto’”.

Trump confirmó que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y pidió que se volviera a examinar el castigo contra Balogun en la victoria de Estados Unidos por 2-0 ante Bosnia-Herzegovina la semana pasada en Santa Clara, California, cerca de San Francisco. Pero señaló que la FIFA tomó la decisión final de levantar la suspensión obligatoria de un partido para Balogun por una entrada con falta, lo que le permitió jugar el lunes el partido de octavos de final contra Bélgica en Seattle.

La decisión de la FIFA de suspender la sanción de un partido fue celebrada por muchos en Estados Unidos, pero provocó condenas en el mundo deportivo internacional, donde algunos la calificaron de una intromisión indebida.

En declaraciones el lunes, Trump calificó la decisión del árbitro como algo “horrible”. Añadió que habría sido una mancha para el torneo si Balogun, el máximo goleador de Estados Unidos en este Mundial con tres tantos, se perdiera el encuentro ante Bélgica y Estados Unidos hubiera perdido. Elogió a la FIFA por tomar lo que describió como una decisión brillante al suspender el castigo.

“No me pareció falta”, expresó Trump. “Me pareció que eran dos grandes atletas que chocaron entre sí y quedaron enredados”.

El presidente republicano, quien dijo que entiende el deporte “muy bien”, reconoció que al principio no sabía qué es una tarjeta roja ni las consecuencias que conlleva. Cuando se enteró de que implicaría una suspensión de un partido para Balogun, según comentó, decidió intervenir. También cuestionó el uso de la revisión en video para mostrar la tarjeta roja, al argumentar que las repeticiones a cámara lenta pueden hacer que las jugadas parezcan agresivas.

Entre quienes acompañaron a Trump en el acto del Despacho Oval estaba el senador republicano Ted Cruz, de Texas, quien le agradeció por intervenir.

“En nombre de todos los estadounidenses, gracias por deshacerse de esa ridícula tarjeta roja”, dijo Cruz. “Fue espectacular. Había una razón por la que el trofeo de la FIFA estuvo aquí durante tanto tiempo”.

Cruz pareció referirse a un acto en la Casa Blanca el año pasado en el que Infantino visitó el lugar y llevó el trofeo de la Copa del Mundo.

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