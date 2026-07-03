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Javier Aguirre está inconforme con el cambio de horario del partido México vs. Inglaterra: “No me gusta nada”

“Nadie me preguntó”, contestó el técnico mexicano al comentar sobre la decisión de adelantar el partido de octavos de final de su equipo contra Inglaterra

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El director técnico mexicano, Javier Aguirre, describió el cambio de horario para el partido de octavos de final contra Inglaterra como una “patada en el estómago”.

La FIFA estaba en conversaciones para adelantar el partido del Estadio Azteca, previsto inicialmente para las 6 p. m., hora estándar central de México (8 p. m. hora estándar del este), debido al riesgo de interrupciones por mal clima.

Hasta la noche del viernes no se había recibido ninguna confirmación, pero Aguirre afirma que la decisión les cambia “todo el plan”.

“Como una patada en el estómago”, declaró a Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula. “Ahora hay que cambiar todo el plan”.

Y continuó: “No que se vaya al garete, pero casi, porque te estás tragando seis horas que tenías programadas. No me gusta para nada, evidentemente acataremos lo que diga FIFA. Pero a mí especialmente no me gusta nada ni a mis jugadores”.

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Al describir la inconveniencia de los cambios de planes, como la activación matutina y la charla previa del partido, comentó: “Te mueven todo porque tienes que reprogramar [...] y madrugar”. Y señaló: “No me gusta nada la idea”.

El técnico de México, Javier Aguirre
El técnico de México, Javier Aguirre (Reuters)

México ha ganado los cuatro partidos del torneo sin recibir ningún gol.

Por su parte, Inglaterra tiene el desafío adicional de la altitud y el ambiente hostil, aunque Aguirre sí enfatizó que le parecía “perfecto” el inicio programado para las 6 p. m.

El técnico de 67 años insiste en que su equipo no obtiene ninguna ventaja adicional si se cambiara la hora de inicio.

“A esa hora hubiéramos rendido muy bien, es una hora fantástica. A esa hora México ha jugado muy bien, es un horario que a mí me encanta”, explicó.

Y agregó: “En el horario de la tarde-noche rendimos bien, corremos bien, luchamos mucho [...] a las 12 es un horario que no es común”.

Al contestar cuánto tiempo llevaba la selección sin jugar a las 12 del día, dijo: “Desde hace 40 años, creo, en el Mundial del 86” y afirmó que bajo su liderazgo a lo largo de aproximadamente 30 partidos no se ha jugado en ese horario.

Asimismo, expresó: “No estoy de acuerdo, a mí ni me preguntaron nada, pero FIFA organiza, FIFA decide y yo acato”.

Con respecto a las posibles ventajas para el tricolor que podría implicar el cambio de horario, manifestó: “Ventaja ninguna, al contrario. Desde que terminó el partido contra Ecuador, sabíamos que íbamos a jugar a las 6 de la tarde, y ahorita sí me rompen un poquito la m****”.

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Traducción de Michelle Padilla

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