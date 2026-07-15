El árbitro estadounidense Ismail Elfath fue designado para dirigir la semifinal del Mundial en la que se enfrentarán Inglaterra y Argentina este miércoles.

La elección podría ser un buen presagio para la superestrella argentina Lionel Messi, ya que Elfath fue el árbitro cuando el Inter Miami de Messi ganó la Leagues Cup de 2023, además de haber arbitrado tres victorias de su equipo en la temporada regular de la Major League Soccer (MLS).

Elfath también fue el cuarto árbitro cuando Argentina venció a Francia en la tanda de penaltis en la final del Mundial de 2022.

Esta semifinal será su cuarto partido en el Mundial de 2026. El técnico de 44 años ya expulsó a Agustín Cannobio de Uruguay durante el encuentro de la fase de grupos contra España. También dirigió la victoria de Noruega sobre Brasil en los octavos de final.

El árbitro Ismail Elfath dirigió la victoria de Noruega sobre Brasil en los octavos de final ( Reuters )

Inglaterra espera poner fin a la racha ganadora de Messi y llegar a su primera final de la Copa del Mundo desde 1966. Los Tres Leones y la Albiceleste no se han enfrentado desde un partido amistoso en Ginebra en 2005. Su último encuentro de eliminatorias de la Copa del Mundo fue en 1998, en un partido de octavos de final que se decidió en la tanda de penaltis, con la victoria de Argentina.

Árbitros del partido Inglaterra vs. Argentina

Árbitro: Ismail Elfath (EE. UU.)

Árbitros asistentes: Corey Parker y Kyle Atkins (EE. UU.)

Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia)