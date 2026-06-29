El técnico de Corea del Sur renuncia tras la eliminación del Mundial y un escándalo político

El técnico de Corea del Sur, Hong Myung-bo, renunció a su cargo en medio de un escándalo nacional, después de que la eliminación de su selección en la fase de grupos del Mundial desatara duras críticas, incluso por parte del presidente del país.

Corea del Sur quedó eliminada de forma prematura tras no aprovechar el impulso de su remontada ante República Checa. Después perdió sus dos siguientes partidos del Grupo A frente a Sudáfrica y México.

La selección aún tenía la esperanza de avanzar a los octavos de final como uno de los mejores terceros del torneo ampliado de este año. Sin embargo, esa posibilidad se desvaneció cuando República Democrática del Congo derrotó 3-1 a Uzbekistán el sábado.

Hong, de 57 años, recibió fuertes críticas en su país. El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, calificó al entrenador de "incapaz" y ordenó una revisión completa del programa de la selección nacional.

open image in gallery Hong Myung-bo no logró que Corea del Sur superara la fase de grupos del Mundial ( AP )

"Como expresidente honorario de un club de fútbol profesional y, de corazón, integrante de los Diablos Rojos, siento no solo sorpresa, sino una profunda perplejidad por este resultado inesperado", declaró el presidente.

"Una vez más, quedó demostrado que las decisiones sobre quién ocupa los cargos lo determinan todo. Si se anteponen la lealtad y los intereses de grupo a la capacidad, y se pone al frente a una persona incompetente, el resultado es tan predecible como el fuego".

Lee también pidió al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo que tomara medidas.

"Pido sinceras disculpas a la ciudadanía por la profunda decepción que ha causado esta situación absurda. Actuaremos con rapidez para reformar la administración deportiva y garantizar que esto no vuelva a ocurrir".

El malestar expresado por Lee también se reflejó en la opinión pública y en los medios de comunicación. La cadena KBS, por ejemplo, difuminó el rostro de Hong al informar sobre su renuncia, un recurso que suele utilizarse con personas acusadas de delitos.

open image in gallery El rostro de Hong Myung-bo fue difuminado en una transmisión de la televisión pública surcoreana tras la eliminación de la selección en el Mundial ( KBS )

Hong anunció su renuncia y pidió disculpas a los aficionados surcoreanos antes de que la selección abandonara el domingo su campamento en México, donde disputó los tres partidos de la fase de grupos.

"A todos los surcoreanos que aman y apoyan a nuestra selección, quiero ofrecerles mis más sinceras disculpas. Hoy anuncio que dejo mi cargo como entrenador de la selección nacional", dijo Hong.

"Como director técnico, ninguna explicación puede sustituir el resultado final. No logré el resultado que nuestro pueblo esperaba. Toda la responsabilidad es mía”.

"Hoy dejo mi cargo como seleccionador nacional. Sin embargo, mi pasión por el fútbol surcoreano seguirá intacta. A partir de ahora apoyaré a la selección para que recupere la confianza y el cariño de nuestra gente".

Esta fue la segunda etapa de Hong al frente de Corea del Sur. También dirigió al equipo en el Mundial de Brasil 2014, donde la selección tampoco logró superar la fase de grupos.

Corea del Sur es una presencia habitual en las Copas del Mundo y suma 11 participaciones consecutivas. Su mejor actuación llegó en 2002, cuando, como uno de los países anfitriones, alcanzó las semifinales.

Con información adicional de AP.

Traducción de Leticia Zampedri