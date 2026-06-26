Julián Quiñones hace la diferencia en México con sus goles y busca emular al "Matador" Hernández

Por muchos años, un sector de la afición mexicana exigió que el llamado de jugadores naturalizados a la selección nacional se limitara a aquellos capaces de marcar una verdadera diferencia. En la actual Copa del Mundo, México cuenta con uno que no solo está cumpliendo con esa demanda con creces, sino que va por más.

Julián Quiñones, nacido en Colombia, ya suma dos goles en el torneo. En la ronda de dieciseisavos de final, el atacante buscará acercarse al récord del legendario Luis “Matador” Hernández, quien firmó cuatro tantos en Francia 1998, el máximo registro de un mexicano en una sola edición.

Con sus tantos ante Sudáfrica y la República Checa, Quiñones ya empató a otros ocho jugadores que marcaron al menos dos goles en un mismo Mundial: Jared Borgetti, Manuel Rosas, Javier Valdivia, Fernando Quirarte, Luis García, Ricardo Peláez, Alberto García Aspe y Omar Bravo.

Si el delantero oriundo de Magüí Payán, al sur de Colombia, logra festejar una vez más, se convertirá en el segundo máximo anotador de México en una sola Copa del Mundo.

Aunque Javier “Chicharito” Hernández también acumula cuatro goles en mundiales, lo hizo a lo largo de tres ediciones distintas (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018). Quiñones busca la gloria en el mismo verano.

El motor táctico del ‘Vasco’

Más allá de su romance con el gol, Quiñones se ha vuelto indispensable en el esquema de Javier Aguirre gracias a su sacrificio. Destaca por su asfixiante presión alta y su disciplina para sacrificarse en labores defensivas apoyando al lateral izquierdo. De hecho, según datos oficiales de la FIFA, es el jugador mexicano con más presiones defensivas (115) y lidera al equipo en otras siete categorías estadísticas.

"Julián es un chico humilde al que le gusta escuchar. Tuvo un año fantástico en su liga y ha encontrado mucha seguridad en su posición porque trabaja bien tanto hacia atrás como hacia adelante; es sumamente solidario. No tengo más que palabras de elogio para él”, reconoció el director técnico Javier Aguirre.

De la ironía al respeto

El presente de Quiñones es una bofetada con guante blanco, incluso para el propio Aguirre. En noviembre del año pasado, el ‘Vasco’ minimizaba el nivel de la liga de Arabia Saudí, donde juega con Al Qadsiah.

“Escuchas que metió gol y que ya lleva 13 o 15, que Cristiano lleva 16 y por eso lo traemos, porque está en buena forma compitiendo con CR7. Si estuviera compitiendo con ‘Alibabá’ o con ‘Mohammed’, ni lo traes”, llegó a declarar el timonel.

La respuesta de Quiñones se dio en la cancha: terminó ganándole la carrera a Cristiano y se proclamó campeón goleador de la liga saudí con 33 tantos, por encima de los 28 del astro portugués. México no tenía al máximo anotador de una liga del extranjero en un Mundial desde que Hugo Sánchez lo hizo en México 1986 tras brillar con el Real Madrid.

La cuota naturalizada inédita

El éxito de Quiñones en esta Copa del Mundo no es un caso aislado, sino parte de una tendencia que está refrescando al Tri. Antes de este torneo, el único jugador naturalizado en anotar con México en un Mundial había sido Antonio Naelson “Sinha”, en Alemania 2006. Hoy, tanto Quiñones como el español Álvaro Fidalgo ya se estrenaron en las redes mundialistas.

“Álvaro también es un chico que decidió competir por el país y los dos encontraron ya el gol”, concluyó Aguirre. “Son parte de un grupo de futbolistas con una idea clara de juego y un compañerismo que supera la media, algo que difícilmente se encuentra”.

Ambos tendrán oportunidad de aumentar ese legado el próximo martes cuando México reciba a un rival todavía por determinar en la ronda de 16vos de final.

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