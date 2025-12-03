El sorteo del Mundial suele ser un espectáculo. La FIFA apuesta por algo más grande

Una cifra récord de 64 naciones estará en el sorteo del Mundial el viernes, más del 30% de los miembros de la FIFA. Los jerarcas líderes del fútbol insisten en que un torneo más amplio es mejor.

La FIFA amplió su máxima cita de 32 equipos a 48. Se han determinado 42 de las plazas previo a un sorteo en el que se extraerán bolas que representan a las naciones de cuatro bombos. Serán distribuidos a grupos tomando en cuenta que ninguno tenga más de un equipo de la misma confederación. Esa directriz también incluye a las seis plazas que se definirán entre 22 equipos en marzo de 2026 mediante la repesca de la UEFA o del repechaje intercontinental en México.

Se disputarán 104 partidos en lugar de 64 en un Mundial que se inaugurará el 11 de junio en la Ciudad de México y culminará el 19 de julio en las afueras de Nueva York. Se jugará en 16 sedes en toda América del Norte. Setenta y ocho partidos se jugarán en 11 estadios de la NFL, incluidos todos desde los cuartos de final en adelante, y 13 en México y Canadá.

La final será en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, donde habrá un espectáculo de medio tiempo por primera vez.

Además de los 12 ganadores de grupo y los escoltas, los ocho mejores terceros avanzan a una nueva ronda de dieciseisavos de final. El campeón del Mundial jugará ocho partidos.

Liderada por el capitán Lionel Messi, quien cumplirá 39 años durante el torneo, Argentina busca convertirse en la primera nación en repetir como campeona desde Brasil en 1958 y 1962. Se espera que Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, de 40 años, fijarán un récord de seis participaciones en los mundiales.

Al menos cuatro países se han clasificado por primera vez. Cabo Verde (68 en el ranking), Curazao (82), Jordania (66) y Uzbekistán (50) se han clasificado por primera vez y cuatro equipos en los playoffs podrían convertirse en debutantes: Albania (63), Kosovo (80), Nueva Caledonia (149) y Surinam (123).

Curazao, un territorio autónomo de aproximadamente 156.000 personas dentro del reino de los Países Bajos, es la nación más pequeña por población que se clasifica.

Haití está en el torneo por primera vez desde 1974. Austria, Noruega y Escocia lo hacen por primera vez desde 1998.

“Estoy un poco preocupado. Hablamos de ello cuando se expandió de 24 que iba a dejar a algunos equipos que entraron en el Mundial que no estaban del todo al nivel, y ahora expandiéndolo a 48 creo que estás viendo algunos equipos que realmente van a sufrir", comentó Kasey Keller, ex arquero de la selección de Estados Unidos y ahora analista de ESPN.

Los precios de las entradas para el Mundial están estableciendo récords. La FIFA ha establecido precios iniciales récord de hasta 6.730 dólares por una entrada junto con hasta 175 por un lugar de estacionamiento y 73.200 por un paquete de hospitalidad, en comparación con 25 a 475 dólares para el torneo de 1994 en Estados Unidos.

Casi dos millones de entradas de lo que se espera que sean más de seis millones se han vendido, dijo el organismo rector.

A los titulares de entradas que requieren visas para ingresar a Estados Unidos se les ha prometido prioridad en la programación de citas por parte del gobierno de Estados Unidos.

Las altas temperaturas podrían ser un problema en algunos lugares de Estados Unidos. Un factor clave podría ser si los equipos acaben asignados en estadios al aire libre donde el calor del verano podría ser un factor. Sólo cuatro de las 11 sedes del Mundial en Estados Unidos tienen techos, incluyendo uno que no está controlado por temperatura.

En el Mundial de Clubes de este año en Estados Unidos, seis partidos se retrasaron por el clima durante un total de ocho horas y 29 minutos.

“Me interesará cuando sepamos los equipos, quién está jugando en lugares con clima controlado en interiores más que al aire libre, porque creo que hay una diferencia significativa y obviamente una posible ventaja competitiva”, señaló Alexi Lalas, otro ex mundialista estadounidense y analista principal de Fox.

Los horarios de inicio se anunciarán el sábado. La temperatura promedio al mediodía durante los últimos 30 años en East Rutherford el 19 de julio es de 28 grados centígrados (84 grados F) con un índice de 32 centígrados (91 F) de sensación térmica, según AccuWeather.

Elemento político

El sorteo del Mundial de 1994 en Las Vegas contó con actuaciones de Stevie Wonder, Barry Manilow, James Brown y Vanessa Williams, además del comediante Robin Williams, quien llamó a la pantalla del sorteo "el tablero de juego más grande del mundo" y gritó "¡Bingo!" cuando Grecia salió de un bombo.

Este sorteo parece ser más parecido a la ceremonia de diciembre de 2017 en Moscú, inaugurada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Después de negociar para celebrar el evento de este mes en Las Vegas, la FIFA lo llevó al Centro Kennedy para las Artes Escénicas, tomado este año por el presidente Donald Trump y sus seguidores. Se espera que Trump, quien se mezcló entre los jugadores de Chelsea en la premiación después de la final del Mundial de Clubes el verano pasado, esté en el sorteo junto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Las estrellas retiradas Tom Brady de la NFL, Shaquille O’Neal de la NBA y Wayne Gretzky de la NHL junto con Aaron Judge, tres veces MVP en el béisbol de las Grandes Ligas, estarán en el escenario para el sorteo, que será dirigido por Rio Ferdinand, el ex capitán de la selección de Inglaterra, con la presentadora Samantha Johnson.

Brady, O'Neal y Judge son estadounidenses y Gretzky es canadiense, pero no hay un representante deportivo mexicano.

La modelo Heidi Klum co-presenta el viernes junto con los actores Kevin Hart y Danny Ramírez, y el entretenimiento incluye a Nicole Scherzinger, Andrea Bocelli y Robbie Williams. The Village People interpretará “Y.M.C.A.”, el tema favorito de Trump, y la FIFA otorgará su propio premio de paz, probablemente a Trump. Eli Manning, ex estrella de la NFL, será el anfitrión de la alfombra roja.

