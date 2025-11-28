Caos en la Copa Sudamericana tras una pelea que deja 17 expulsados

Un partido de copa en Sudamérica terminó en caos cuando el árbitro mostró la impactante cifra de 17 tarjetas rojas, 16 de ellas tras una pelea masiva que requirió intervención policial con gas pimienta.

El duelo de cuartos de final de la Copa Bolivia del martes entre Club Blooming y Real Oruro cerró con escenas absurdas luego de que la tensión estalló tras el pitazo final.

Según el medio boliviano El Potosí, la pelea comenzó con un forcejeo entre algunos jugadores de Blooming y los futbolistas de Oruro Sebastián Zeballos y Julio Vila.

La confrontación se desbordó de inmediato, con jugadores lanzando golpes y patadas, y personal de ambos clubes, incluido el técnico de Oruro, Marcelo Robledo, involucrándose en la trifulca.

Varios policías tuvieron que intervenir y usar gas pimienta para intentar recuperar el control.

Tras la trifulca, Oruro publicó en Instagram una foto de Robledo hospitalizado, en una jornada que terminó con cuatro de sus jugadores expulsados.

Blooming quedó aún más golpeado, con siete expulsiones, seis ocurridas después de la pelea. A esto se sumaron seis tarjetas rojas para integrantes del cuerpo técnico de ambos clubes, incluido el entrenador de Oruro.

El viernes, Blooming compartió un video en Instagram donde informó que un miembro de su personal de seguridad fue sometido a cirugía por una fractura en el pómulo causada durante la violencia.

Ambos clubes podrían enfrentar sanciones adicionales cuando el árbitro Renan Castillo envíe su informe al Tribunal de Disciplina Deportiva.

Blooming avanzó a semifinales tras ganar la serie 4-3 en el global, luego de imponerse 2-1 en la ida. Ahora enfrentará a Bolívar, campeón del fútbol boliviano la temporada pasada, en la siguiente ronda.

Con información de Reuters

Traducción de Leticia Zampedri