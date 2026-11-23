Documentos filtrados revelaron que el polémico plan propuesto por Gianni Infantino para crear la Fifa Forward Enterprise (FFE) habría supuesto la cesión de los derechos comerciales del Mundial por un plazo de hasta 96 años.

Según reveló por primera vez un reportaje de The Times el 28 de julio, el proyecto contaba con la participación de inversores privados que adquirirían una participación minoritaria y fue descartado por Infantino el 1.º de agosto tras la oposición de tres confederaciones continentales.

La FIFA ya había confirmado en julio que el grupo de inversión privado estaría liderado por Thrive Capital, una empresa fundada por Joshua Kushner, hermano del yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según reportajes publicados el lunes por The Guardian y el New York Post, unos documentos filtrados revelan que todos los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA se habrían cedido a la FFE para su explotación comercial durante un periodo de 96 años.

open image in gallery Un grupo de inversión privado liderado por Joshua Kushner tenía previsto adquirir una participación minoritaria en el proyecto ( AFP/Getty )

Según informó The Guardian, la estructura del contrato conllevaba su renovación por hasta un máximo de 96 años, y el New York Post añadió que solo un incumplimiento grave del contrato por parte de FFE podría dar lugar a la rescisión del mismo.

Ambos medios de comunicación dieron a conocer detalles sobre un fondo de bonificaciones para la dirección de FFE, que podría haber otorgado 50 millones de dólares por cada 1.000 millones de dólares añadidos a la valoración inicial de la empresa, que ascendía a 20.000 millones de dólares.

Los documentos también indicaban que la junta directiva de la FFE iba a estar presidida por el presidente en funciones de la FIFA, cargo que actualmente ocupa Infantino.

Un portavoz de la FIFA recalcó: “La FIFA ha afirmado en repetidas ocasiones que la propuesta de la iniciativa ‘FIFA Forward Enterprise’ habría estado sujeta a la aprobación de las federaciones miembro de la FIFA y del Consejo de la FIFA”.

Asimismo, aclaró que cualquier posible plan de incentivos para directivos estaba “destinado exclusivamente a los miembros de la dirección de la FFE, de la que los responsables de la FIFA no podían formar parte”, ya que es una medida habitual en las propuestas de contratos de esta índole.

Explicó también que los dirigentes de la FIFA solo habrían ocupado cargos de responsabilidad en la junta directiva, lo que no habría supuesto ninguna remuneración adicional. Con respecto a la remuneración del presidente de la FIFA, quien la fija es el subcomité independiente de remuneraciones.

El portavoz también indicó: “La FIFA tiene la intención de responder a las preguntas formuladas por los miembros de su consejo y no tiene intención alguna de violar la confidencialidad haciendo declaraciones a los medios de comunicación antes de tiempo”.

La FIFA invitó a los miembros del Consejo a examinar los expedientes relacionados con la FFE en su sede de Zúrich.

open image in gallery La presidenta de la Asociación Inglesa de Fútbol, Debbie Hewitt, tiene previsto revisar los expedientes relacionados con la FFE (James Manning/PA) ( PA Wire )

La presidenta de la Asociación Inglesa de Fútbol y vicepresidenta de la FIFA, Debbie Hewitt, tiene la intención de aceptar los protocolos de revisión y las condiciones de confidencialidad, aunque tanto ella como otros representantes europeos del Consejo están solicitando aclaraciones sobre qué documentos estarán disponibles.

Mientras tanto, la UEFA ha presentado solicitudes ante el sistema judicial estadounidense para exigir la divulgación de documentos por parte de la FIFA, Thrive y el banco asesor JP Morgan, en aras de un posible proceso penal en Suiza.

La FIFA ha calificado los escritos presentados por la UEFA ante los tribunales como una “campaña de desprestigio”.

La UEFA declaró en agosto que había “perdido la confianza” en Infantino a raíz de la propuesta de la FFE y expresó su apoyo al presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, para que se enfrente al dirigente suizo en las elecciones del año que viene.

Sin embargo, Infantino sigue siendo el claro favorito para conseguir un cuarto mandato en el Congreso de la FIFA que se celebrará en Rabat (Marruecos) el próximo mes de marzo.

Traducción de Michelle Padilla