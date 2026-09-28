Ødegaard se enfurece por patada a destiempo de Bernardo Silva en el Noruega-Portugal

El capitán noruego Martin Ødegaard, se mostró furioso por una patada a destiepo en el tobillo que le propinó el centrocampista portugués Bernardo Silva en el tiempo añadido de un partido de la Liga de Naciones el domingo.

Ambos acumulan años de rivalidad en la Liga Premier y Silva, que se incorporó al Real Madrid en la pretemporada procedente del Manchester City, dejó un “recuerdo” al capitán del Arsenal en una acción que se saldó únicamente con tarjeta amarilla, en la victoria de Portugal por 2-1 en Oslo.

Se grabó a Ødegaard gritando repetidamente un insulto en inglés a su rival de larga data, con quien podría volver a cruzarse en Lisboa el domingo en el partido de vuelta de su grupo de la Liga de Naciones.

“Esto no tiene cabida en un campo de fútbol”, declaró Ødegaard a la cadena noruega TV2 antes de cojear hacia el autobús del equipo más de una hora después del silbatazo final.

Ødegaard había prolongado el balón con la zurda desde una zona retrasada en el campo de Noruega cuando Silva lo disputó por detrás. Silva levantó el pie derecho demasiado tarde para bloquear el balón y luego dirigió una patada a la parte trasera del pie izquierdo de apoyo de Ødegaard.

Preguntado por periodistas noruegos sobre el choque que enfureció a Ødegaard, Silva respondió primero: “¿Qué entrada?”, en un video publicado por el medio digital Nettavisen.

El mediapunta de 32 años, que pasó nueve años en el City y ganó seis títulos de la Premier, añadió: “Es fútbol, amigo”.

Arsenal y Ødegaard fueron escoltas del City en los dos últimos de esos títulos, en 2023 y 2024. Por fin, la temporada pasada el noruego condujo a Arsenal a su primera conquista de la Premier en 22 años.

El City y Arsenal ocupan actualmente los puestos 1-2 de la clasificación en el arranque de una temporada de la Premier que parece destinada a quedar eclipsada por el prolongado caso legal de la liga contra el antiguo club de Silva.

Respaldado por Abu Dabi, el City fue acusado de infringir normas financieras durante nueve años, de 2009 a 2018, en su mayoría vinculadas a patrocinios del emirato, y de negarse a cooperar con la investigación.

Según se informó, un panel independiente de jueces determinó que el City es culpable de la mayoría de los 115 cargos que enfrenta. No está claro si los títulos pasados del equipo corren el riesgo de ser retirados en una posterior audiencia de sanciones.

El City niega haber cometido irregularidades y el sábado el presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, insistió en una carta a los aficionados que “nada ha cambiado”.

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