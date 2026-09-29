Liga Premier confirma culpabilidad de más de 100 cargos financieros del Manchester City

Manchester City ha sido declarado culpable de casi todos los más de 100 cargos de irregularidades financieras, confirmó el martes la Liga Premier, en uno de los mayores escándalos en la historia del fútbol inglés.

City, el equipo más exitoso de Inglaterra en los últimos 15 años, ahora enfrenta sanciones severas que podrían incluir una enorme deducción de puntos o incluso la expulsión de la primera division, lo que causaría un gran daño reputacional a sus propietarios de Abu Dabi.

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