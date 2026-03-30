Bolivia ilusiona con volver al Mundial tras 32 años en un repechaje ante Irak

Un vuelo express hasta México para llevar hinchas y pantallas gigantes en varias ciudades del país reflejaban el lunes el clima de expectativa con el que los bolivianos esperan el partido contra Irak el martes que puede llevar al país al Mundial después de 32 años en el repechaje internacional que se disputa en Monterrey.

“Hemos conseguido 500 entradas más para la gente que llegue de Bolivia. Las entradas ya estaban agotadas. Bolivia puede hacer historia después de 32 años”, declaró desde Monterrey el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) Fernando Costa.

Bolivia remontó para vencer 2-1 a Surinam el jueves pasado, lo que avivó más la ilusión de que podrían volver a la Copa Mundial gracias a una selección que en promedio tiene 23 y 24 años y con un 50% de la plantilla jugando fuera sobre todo Europa y Asia. Este es el mayor cambio generacional del fútbol boliviano desde Estados Unidos 1994 cuando el país clasificó por última vez al Mundial.

El partido abrió una pausa en los conflictos sociales cotidianos del país.

“Queremos que la calle se inunde de verde. Pondremos más pantallas gigantes en la calle para que la energía y la esperanza fluyan”, dijo el alcalde de La Paz, Iván Arias.

Aunque Irak está en el puesto 58 y Bolivia en el puesto 76 del Ranking FIFA, la gran ventaja de la Verde es que los jugadores se conocen bien, juegan juntos hace tiempo y son jóvenes, comentó el exseleccionado y exentrenador Milton Melgar quien fue parte de esa selección del 94.

“Llegaremos al partido al cien por ciento, tranquilos y disfrutando este momento”, dijo desde Monterrey el técnico boliviano Óscar Villegas.

El lateral Diego Medina reporto una “molestia física” que le impidió concluir la práctica del domingo lo que despertó preocupaciones. “Vamos a esperar, ojalá no sea nada grave y pueda llegar al martes”, dijo Villegas.

El foco estará en el centrocampista del Santos brasileño Miguel Terceros, goleador de la Verde y autor del tanto de la victoria ante Surinam. El jugador de 22 años se formó en Brasil.

Si Bolivia clasifica al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se integrará al Grupo I y tendrá como rivales a Francia, Noruega y Senegal.

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