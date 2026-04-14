El Barça necesita remontar ante el Atlético para repetir en semis de la Champions

El Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentan el martes por quinta vez en menos de dos meses, con el club catalán necesitando remontar una desventaja de dos goles para volver a las semifinales de la Liga de Campeones.

Los colchoneros defienden en casa el margen 2-0 que sacaron con su victoria en el partido de ida e intentar meterse entre los cuatro mejores de la competición europea por primera vez en casi una década.

El Barça venció 2-1 al Atlético en Madrid en un partido de la liga española el 4 de abril, antes del encuentro de ida de la semana pasada.

Los equipos ya se habían enfrentado dos veces en las semifinales de la Copa del Rey, cuando el Atlético ganó 4-0 en casa y luego avanzó a la final pese a perder 3-0 en Barcelona en el partido de vuelta.

El Atlético no disputa las semifinales desde 2017. El Barça sucumbió ante el Inter de Milán en esa instancia el año pasado.

El técnico argentino Diego Simeone no ha descartado el regreso de Jan Oblak, aunque el arquero no juega desde el 10 de marzo por una lesión muscular. Ha estado entrenándose con el plantel en los últimos días y se espera que esté en condiciones de jugar. El argentino Juan Musso ha defendido el arco debido a la baja de Oblak.

En el Barça, el técnico Hansi Flick, tampoco ha descartado que el mediocampista Frenkie de Jong sea titular por primera vez tras una larga ausencia debido a una lesión en los isquiotibiales.

El equipo que avance el martes se enfrentará al Arsenal o al Sporting de Lisboa en las semifinales. Arsenal ganó el partido de ida 1-0 en Lisboa la semana pasada. El encuentro de vuelta en Inglaterra se juega el miércoles.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes