Las entradas para el partido México contra Inglaterra de octavos de final del Mundial alcanzan los $36000

Las entradas para el partido de octavos de final entre Inglaterra y México, coanfitrión del Mundial de 2026, se venden a precios desorbitados, de hasta $36.000.

El choque rivaliza con los partidos de eliminación directa de la Copa del Mundo más caros de la historia después de que Inglaterra logró una victoria por 2-1 sobre la República Democrática del Congo gracias a la actuación estelar de Harry Kane, y preparó así un emocionante encuentro en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, a las 6 p. m. del domingo.

El primer ministro saliente, Keir Starmer, tiene previsto flexibilizar las leyes de concesión de licencias del Reino Unido para permitir que todos los pubs permanezcan abiertos hasta altas horas de la madrugada del lunes si así lo desean, pero los aficionados que esperan asistir al partido en México se enfrentan a precios desorbitados en la página web de reventa de entradas de la FIFA.

open image in gallery El Estadio Azteca acogerá el partido de octavos de final ( Getty Images )

Inglaterra contó con un gran apoyo en este Mundial, con unos 25.000 aficionados que se estima que animaron al equipo de Thomas Tuchel en los partidos, pero, como era de esperar, la mayoría de las entradas para el partido de octavos de final se vendieron a aficionados mexicanos.

El Estadio Azteca, con capacidad para 80.000 espectadores, es un estadio emblemático donde Inglaterra disputó su último partido de la Copa del Mundo en 1986 contra Argentina, cuando Diego Maradona marcó su famoso gol de la Mano de Dios y su brillante “gol del siglo”. Se estima que alrededor de 4.000 aficionados de los Tres Leones viajarán gracias a la asignación oficial de entradas que se entregó a la Federación Inglesa de Fútbol a principios de este año.

Se cree que el número de aficionados ingleses en el estadio podría ascender a unos 8.000, pero, como ya se mencionó, las entradas en el mercado secundario alcanzaron precios desorbitados.

open image in gallery Los aficionados ingleses se enfrentan a precios desorbitados para el partido contra México ( Getty )

Entre las primeras entradas que se pusieron a la venta para el club de aficionados de Inglaterra, los seguidores pudieron adquirir la entrada más barata de la Categoría 3 por $235 dólares, mientras que las de la Categoría 2 costaban $605 dólares y las de la Categoría 1, $770 dólares.

Al finalizar el partido que Inglaterra ganó a la República Democrática del Congo, la plataforma de reventa de la FIFA ofrecía entradas de Categoría 1 a precios de hasta $35.648 dólares, las de Categoría 2 hasta $11.845 dólares y las de Categoría 3 hasta $19.453 dólares.

También podría haber caos en la Ciudad de México en torno al partido. Se produjeron enfrentamientos entre la policía y manifestantes antes del partido inaugural del torneo, y tres hinchas mexicanos murieron aplastados durante las celebraciones tras la victoria por 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final.

Traducción de Olivia Gorsin