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Ramos y Cristiano anotan por Portugal, que remonta para eliminar a Croacia

Gonçalo Ramos remató de cabeza un pase de Rafael Leão en el descuento, observado desde el banquillo por un Cristiano Ronaldo que había empatado con un penal, y Portugal superó el jueves 2-1 a Croacia.

Un final caótico y polémico puso fin al quinto Mundial del croata Luka Modrić.

Cristiano igualó a los 68 minutos desde los 11 pasos, su primer gol en la fase de eliminación directa de un Mundial, pero fue Ramos quien le dio la victoria a Portugal.

El partido terminó en controversia. Croacia creyó haber empatado 2-2 en los últimos instantes, pero Mario Pasalic fue declarado en fuera de juego y el VAR anuló el gol, pese a que el balón pareció provenir de un contrario.

Los aficionados croatas lanzaron botellas al campo y silbaron la decisión –originalmente, el árbitro había marcado gol..

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Croacia abrió el marcador a los 53 minutos, cuando Ivan Perisic anotó tras un centro de Josip Sanisic.

Portugal avanzó a la siguiente ronda y se enfrentará a España el lunes en los octavos de final.

Modrić llevó a Croacia al segundo y tercer puesto en los mundiales de 2018 y 2022, pero no pudo volver a esas instancias para aspirar a un título.

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Lexie Linderman es estudiante del Centro John Curley de Periodismo Deportivo en Penn State.

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