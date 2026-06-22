Lionel Messi rompe el récord de goles en la historia de los Mundiales ante Austria

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo al marcar su gol número 17 con Argentina durante el partido del Grupo J frente a Austria.

El capitán argentino llegó al encuentro en gran forma, después de firmar el primer triplete mundialista de su carrera en la victoria por 3-0 sobre Argelia. En Dallas, volvió a aparecer para ampliar su registro goleador.

El delantero del Inter Miami abrió el marcador a los 39 minutos con una precisa definición, luego de que Thiago Almada dejara pasar con inteligencia un pase atrás de Facundo Medina.

El tanto llegó después de un inicio accidentado para Messi, quien falló un penal en los primeros 10 minutos y desperdició dos ocasiones claras que le habrían permitido romper el récord antes.

Con esta anotación, el argentino dejó atrás al alemán Miroslav Klose, con quien compartía la marca de 16 goles, y alcanzó en solitario un nuevo hito en la historia del fútbol.

El récord de Klose se había mantenido durante 12 años, desde su último gol en el Mundial de Brasil 2014. Messi necesitó 28 partidos, la mayor cantidad de apariciones de cualquier jugador en la historia de la Copa del Mundo, para llegar a los 17 tantos y tres encuentros más que el alemán para igualar su registro.

Sin embargo, la nueva marca podría no durar mucho. El capitán de Francia, Kylian Mbappé, de apenas 27 años, ya suma 14 goles y quedó a solo tres de Messi tras anotar un doblete frente a Senegal en este torneo.

Messi hace historia y se convierte en el máximo goleador de los Mundiales frente a Austria ( Reuters )

Harry Kane también sigue de cerca a los máximos goleadores históricos del Mundial. El delantero inglés llegó a 12 tantos en la competición tras firmar un doblete en la victoria por 4-2 sobre Croacia, un registro con el que igualó la marca de Gary Lineker con Inglaterra y quedó bien posicionado para seguir escalando en la clasificación.

Además, el equipo dirigido por Thomas Tuchel comienza a mostrar un fútbol ofensivo y dinámico que podría ayudar a Kane a mantener su racha goleadora, como ya lo hizo durante su etapa en el Bayern Múnich.

Mientras tanto, Messi, de 38 años, busca conducir a Argentina hacia su cuarta Copa del Mundo y a un segundo título consecutivo tras la consagración en Qatar. La selección argentina cerrará la fase de grupos frente a Jordania el sábado 27 de junio.

Traducción de Leticia Zampedri