El jugador español Gavi quiere que Leandro Paredes se salve de la sanción tras pelea en la final del Mundial

El centrocampista español Gavi no quiere que Leandro Paredes sea suspendido a pesar de que lo derribó al suelo en una pelea impactante tras el partido de la final del Mundial.

Paredes, junto con su compañero Nahuel Molina y el entrenador argentino Roberto Ayala, se vieron involucrados en la pelea segundos después del pitido final que puso fin a la victoria de España por 1-0 en Nueva Jersey, en la que Ferran Torres anotó el gol de la victoria en la prórroga.

La FIFA confirmó que Paredes no recibió ninguna tarjeta roja en el terreno de juego, pero el lunes por la noche anunció que su comité disciplinario había designado a un fiscal de disciplina y ética para investigar posibles infracciones del código disciplinario de la FIFA durante el incidente.

Gavi declaró a El Partidazo de COPE: “No creo que (Paredes) deba ser suspendido. Entiendo que no es una buena imagen para los niños, pero creo que también existe ese lado del fútbol, que es un poco más físico, más agresivo. Lo más lógico habría sido expulsarlo durante el partido y punto. Al final, creo que todo es fútbol y así tiene que ser”.

Paredes agarró a Eric García por el cuello antes de arrojar a Gavi al suelo sujetándolo de la pechera.

Molina pareció desencadenar la pelea caótica al golpear al capitán de España, Rodri, cuando este corría a celebrar con sus compañeros de equipo, mientras que Ayala pareció darle un puñetazo en la cara a Dani Olmo.

Inicialmente, las cadenas de televisión que retransmitían la final informaron de que Paredes había sido expulsado por su participación en la pelea, pero la FIFA indicó posteriormente que no fue así.

Tras la final del Mundial se desató una caótica pelea tras el partido ( Reuters )

Argentina sufrió la expulsión de Enzo Fernández en el tiempo añadido de la segunda parte, tras recibir la segunda tarjeta amarilla por una dura entrada sobre Pau Cubarsi.

Ayala afirmó que su altercado con Olmo fue “más un empujón que un puñetazo”, pero aun así prometió disculparse con Olmo por su conducta.

En declaraciones a Capital Radio de Valencia, dijo: “Cuando terminó el partido, vi una pelea en el centro del campo y me acerqué para evitar que la situación empeorara, porque eso no nos representa. Asumo la responsabilidad de lo que hice. Mi intención era simplemente ir a separarlos, nada más”.

Y agregó: “Fue más bien un empujón; no fue un puñetazo. Fue una reacción a algo que se dijo, pero si veo a Olmo, le pediré disculpas en persona”.

Ayala afirmó que había habido “cierto rencor” por parte de algunos sectores hacia la selección argentina en general durante el Mundial y añadió: “No querían que nuestro equipo tuviera éxito. Jugamos por nuestra gente. En mi posición, no puedo permitir que los sentimientos influyan en mis acciones. Lo siento”.

Información adicional proporcionada por PA

Traducción de Olivia Gorsin