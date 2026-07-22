Arquero mexicano Guillermo Ochoa anuncia su retiro tras 22 años como profesional

Guillermo Ochoa, considerado uno de los mejores porteros mexicanos en la historia, anunció el martes su retiro luego de una carrera de 22 años como profesional.

Ochoa, quien cumplió 41 años la semana pasada, ya había declarado que el Mundial 2026 sería el último de su carrera, pero existían dudas sobre si buscaría un nuevo equipo para seguir jugando un poco más.

No será así.

“Lo di todo, lo dejé todo en mis equipos y en la selección, y hoy entrego mis guantes”, dijo Ochoa en todas sus redes sociales. “Ser portero es saber que puedes estar 90 minutos esperando, porque quizás habrá un instante en el que todo dependa de ti. Y cuando llegue ese momento, no puedes dudar”.

El guardameta acudió seis veces a Copas del Mundo, algo sólo igualado por los astros Cristiano Ronaldo, de Portugal, y Lionel Messi, de Argentina, aunque el mexicano sólo fue titular en tres de ellas: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Ochoa, el primer portero nacido en México que ha jugado en Europa, debutó con el Club América en febrero del 2004 y ahí pasó los primeros siete años de su carrera antes de emigrar al Ajaccio francés en 2011.

Su peregrinar por Europa lo vio pasar por el Málaga, Granada, Standard de Lieja, Salernitana. AVS Futebol y AEL Limassol, con un paréntesis de tres años, entre 2019 y 2022, en los que jugó de nueva cuenta para el América.

“Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy sólo puedo mirar atrás con orgullo y decir: Gracias”, escribió Ochoa. “Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México”.

El portero fue suplente de Raúl Rangel en el último Mundial, pero el entrenador Javier Aguirre le dio oportunidad de disputar 13 minutos del partido ante República Checa, último de la fase de grupos.

Al final de ese partido, Ochoa besó los postes del arco del estadio Azteca, donde debutó, antes de arrodillarse para ser abrazado por sus compañeros. Cuando la gente había abandonado las tribunas, Ochoa salió una última vez al centro del campo para despedirse.

En México fue campeón de liga con América en el Clausura 2005, mientras que con el Standard de Lieja ganó una Copa de Bélgica.

Con la selección mexicana ganó seis Copas Oro de la CONCACAF, además de una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

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