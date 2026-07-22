Periódico argentino elogia a su “respetuosa” selección pese a la pelea con España en la final de Mundial

El principal periódico de Argentina, Clarín, elogió descaradamente el comportamiento “educado y respetuoso” de la selección nacional de fútbol en la final del Mundial del domingo, a pesar de que sus jugadores han sido objeto de críticas a nivel mundial por juegos marcados por barridas sucias, peleas y provocaciones políticas.

El equipo “se mostró educado y respetuoso, más allá de algunos lamentables episodios aislados en el último partido”, indica un artículo de opinión dirigido a los jugadores el lunes, un día después de la victoria de España por 1-0 sobre una Argentina que jugó con 10 hombres.

“No habló mal de sus rivales, ni intentó justificar los errores propios aludiendo a culpas ajenas. Supo pelear hasta el final, sin darse por vencido aun cuando las condiciones fueran las más adversas”.

El artículo además elogia a la selección argentina por mostrar “dentro y fuera de la cancha, un abanico de valores que no abundan hoy por hoy”, revelando “la cara de un país que es el que nos gustaría ver lejos de las canchas”.

open image in gallery El mediocampista argentino Leandro Paredes se peleó con varios jugadores españoles, entre ellos el defensa Eric García y el mediocampista Gavi, lo que desencadenó una riña generalizada entre los jugadores de ambos equipos ( Reuters )

Argentina fue objeto de escrutinio durante todo el torneo por su conducta dentro y fuera del campo, lo que culminó en la final con una serie de barridas duras contra España y una trifulca en el campo tras el pitazo final.

La FIFA confirmó el lunes que la selección nacional sería objeto de una investigación por los altercados con los jugadores españoles el domingo por la noche.

El mediocampista argentino Leandro Paredes se peleó con varios jugadores españoles, entre ellos el defensa Eric García y el mediocampista Gavi, lo que desencadenó una riña generalizada entre los jugadores de ambos equipos.

open image in gallery Elliot Anderson cayó al suelo tras recibir un golpe en la nuca a los pocos minutos de comenzar la semifinal ( Getty )

Los jugadores de ambos equipos se empujaron entre ellos y tuvieron que ser separados físicamente, mientras el técnico argentino, Lionel Scaloni, intentaba calmar a los jugadores al final de un encuentro marcado por los malos modales.

La organización ya había iniciado un proceso de posibles medidas disciplinarias contra Argentina después de que sus jugadores llevaran una pancarta al campo en apoyo a las reivindicaciones de su país sobre las islas Malvinas, tras la victoria 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal.

Ambos partidos también estuvieron en el centro de atención por las conductas antideportivas de Argentina en el campo, incluida la entrada imprudente de Enzo Fernández sobre Pau Cubarsí el domingo, que le valió una segunda tarjeta amarilla en los últimos minutos del partido.

open image in gallery Jude Bellingham y Lionel Messi en un duelo durante la semifinal de la semana pasada ( Reuters )

Fernández tardó un par de minutos en salir del campo y el mediocampista levantó las manos en señal de disculpa hacia los aficionados argentinos antes de patear un micrófono al borde del campo, en un gesto de frustración.

Si bien Fernández emitió un comunicado el lunes, no se disculpó, pero agradeció a los aficionados y afirmó que valoraba la oportunidad de “defender los colores con orgullo, humildad y compromiso”.

El mediocampista del Chelsea ya había sido noticia a principios de semana por una torpe entrada contra el inglés Elliot Anderson. Fernández pareció golpear a Anderson en la nuca y lo dejó retorciéndose en el suelo a solo tres minutos de haber comenzado el partido.

open image in gallery Enzo Fernández, n.º 24, de Argentina, comete una falta contra Pau Cubarsi, n.º 22, de España, durante la final ( Getty )

Argentina fue la selección que recibió más tarjetas amarillas del torneo, con 15.

Cuando jugaron contra Egipto, el técnico Hossam Hassan afirmó que su equipo había “sufrido una injusticia” tras la sorprendente derrota por 3-2 ante Argentina en los octavos de final.

Hassan criticó al árbitro François Letexier por varios motivos. A Egipto le anularon un gol que inicialmente les había dado una ventaja de 2-0, tras una revisión del VAR. Egipto también expresó su descontento porque no se revisó una barrida peligrosa dentro del área en los últimos segundos del tiempo de compensación.