Morgan Rogers, "muy emocionado" por traspaso de 156,5 millones a Chelsea, un récord británico

El delantero inglés Morgan Rogers, quien participó recién en el Mundial, completó el martes su traspaso del Aston Villa al Chelsea, rival de la Liga Premier, por un monto récord para un británico.

No se divulgó oficialmente ninguna cifra, pero algunos reportes de prensa señalan que la operación está valorada en 117 millones de libras (156,5 millones de dólares), lo que supera el traspaso de 116 millones de libras (155 millones de dólares) del también seleccionado Elliot Anderson, de Nottingham Forest a Manchester City, a principios de este mes.

El récord histórico de un traspaso en la Premier sigue siendo el del delantero sueco Alexander Isak, por 125 millones de libras (167 millones de dólares), de Newcastle a Liverpool el año pasado.

Rogers, de 23 años y consolidado como uno de los principales talentos ofensivos de la Premier, firmó un contrato con el club londinense hasta 2033.

“Estoy muy emocionado”, declaró al sitio web del club. “Para mí, Chelsea es el club más grande de Londres y un equipo que siempre he admirado desde que era niño.

“Me entusiasma mucho el proyecto con el nuevo entrenador, los jugadores que tenemos y hacia dónde se dirige el club. Por eso estoy aquí y estoy ansioso de comenzar".

Rogers es el tercer fichaje importante realizado en la pretemporada por el nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, después de los carrileros Marco Palestra y Geovany Quenda.

Rogers integró la selección de Inglaterra que fue derrotada en el Mundial el miércoles pasado. Argentina, que estaba abajo por 2-1 a los 85 minutos de la semifinal, reaccionó para imponerse por 2-1.

En 85 partidos de la Premier con el Villa, Rogers anotó 21 goles. La temporada pasada ayudó a conducir al club a un puesto entre los cuatro primeros y al título de la Europa League.

Rogers llegó al Villa procedente del Middlesbrough en febrero de 2024 por una cifra que según algunos medios llegó a 8 millones de libras.

Debutó con Inglaterra en noviembre de 2024 y ahora suma 22 apariciones internacionales con su país.

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