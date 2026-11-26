Se volvió viral un video en el que se ve a Jude Bellingham defendiendo a una periodista a la que interrumpieron durante una entrevista tras el partido.

La periodista de fútbol español de BBC Sport, Elizabeth Conway, intentó hacerle a Bellingham una pregunta de seguimiento en la zona mixta —donde se reúnen los medios de comunicación para entrevistar a los jugadores— tras preguntarle por su gol en la segunda parte en la victoria por 5-1 del Real Madrid sobre el PSV Eindhoven el martes.

Su segunda pregunta fue interrumpida por un periodista, lo que llevó a Bellingham a decir: “Lo siento, le queda una más”, antes de responder a la pregunta de seguimiento de Conway.

El video de la entrevista se difundió ampliamente en las redes sociales tras el partido de la Champions League, lo que supuso que el Real Madrid —que había ido perdiendo por 1-0 en la primera parte antes de remontar— ampliara su racha de victorias al 100 % en la fase de grupos de esta temporada.

Conway declaró a BBC Radio WM que la zona mixta es “una auténtica carnicería” y que puede resultar “intimidante” para una de las pocas mujeres que trabajan en los medios deportivos, y afirmó: “Hay codazos, hay micrófonos, hay cámaras, hay hombres enormes y altos que se asoman por encima de ti”.

“Soy una de las muy, muy pocas mujeres periodistas y una de las muy, muy pocas periodistas inglesas que hay allí, así que es muy importante intentar hacerse valer y conseguir una buena posición”.

Sobre la intervención de Bellingham, dijo: “Esto demostró una vez más que es respetuoso, educado y que realmente me respeta como periodista”.

El joven de 23 años recibió numerosos elogios en las redes sociales por cómo gestionó la situación, con comentarios como “toda una muestra de clase” y “un modelo a seguir para los jóvenes”.

Bellingham marcó en el minuto 60 y dio la asistencia para el gol de Vinicius Junior en los últimos compases del partido; también anotaron Federico Valverde y Kylian Mbappé, que marcó un doblete.

El jugador estrella de Inglaterra formó parte de un triple cambio en el descanso y tuvo un impacto inmediato: su ingenioso gol se produjo tras un toque con el pie izquierdo, antes de levantar el balón con el derecho y rematar de volea desde 22 metros.

El Real Madrid lidera la clasificación de la fase de grupos tras cinco partidos disputados.

Traducción de Olivia Gorsin