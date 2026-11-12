Harry Kane revela su “mayor temor” sobre el futuro de su carrera mientras persigue un nuevo récord con Inglaterra

Harry Kane ha silenciado a sus críticos y despejado todas las dudas sobre su capacidad. A sus 33 años, es bicampeón con el Bayern de Múnich, máximo goleador histórico de la selección de Inglaterra y ganador del Balón de Oro. Este jueves por la noche sumará otro logro a su carrera cuando dispute su partido número 126 con Inglaterra frente a Croacia, en Wembley, por la Liga de Naciones, y supere así el récord de presencias internacionales de Peter Shilton.

A lo largo de su trayectoria, Kane ha encontrado motivación en quienes alguna vez dudaron de él: desde los entrenadores de las divisiones inferiores del Arsenal, que lo dejaron ir cuando tenía ocho años, hasta los técnicos del Tottenham que no creían que pudiera triunfar en la primera división. A ellos se sumaron los aficionados que lo consideraban una estrella pasajera y los comentaristas que dieron por terminada su carrera internacional antes de tiempo. Después de demostrar que todos estaban equivocados, cualquiera pensaría que el delantero finalmente se siente satisfecho, listo para bajar el ritmo, relajarse y disfrutar de un par de chocolates Twix.

Sin embargo, nada podría estar más lejos de la realidad. Durante un encuentro con periodistas en las instalaciones de entrenamiento del Tottenham, el club donde inició su carrera profesional, Kane dejó claro que todavía tiene mucho por demostrar. “Creo que esa sensación nunca desaparecerá”, afirmó. “Probablemente sea parte de lo que me impulsa a seguir mejorando, porque en el fútbol nunca se termina de conseguir todo. No importa cuánto hayas logrado, siempre hay un trofeo que alguien más ha ganado o un récord de goles que todavía no has superado. Siempre hay algo pendiente. Ya sean las críticas de afuera, de los medios o de los aficionados, todo eso me sirve para recordar que aún me queda mucho por conseguir”.

open image in gallery Harry Kane disputará su partido número 126 con la selección de Inglaterra frente a Croacia ( John Walton/PA )

¿De dónde surge esa determinación? ¿Cómo es posible que el hombre humilde que subió al escenario del London Palladium el mes pasado, jugueteando con nerviosismo con los botones de su ropa y quitando una y otra vez pequeñas pelusas de su impecable esmoquin, mientras dedicaba un discurso de 12 minutos a agradecer a decenas de personas que lo ayudaron a lo largo de su carrera, sea también un deportista de élite con una ambición insaciable y una enorme intensidad competitiva?

“Creo que es mi mentalidad, porque he tenido que demostrar que los demás estaban equivocados durante toda mi carrera. Desde mis primeros años en las divisiones inferiores, cuando quería demostrarles a los entrenadores y a los cazatalentos que se equivocaban conmigo, esa actitud se convirtió en parte de mí. Si alguien me dice que no puedo hacer algo, eso me motiva todavía más a conseguirlo”, explica Kane.

“Por supuesto, hay que combinar esa mentalidad con la capacidad de hacer las cosas, y ahí es donde entran la confianza en mí mismo, el entrenamiento y todo el esfuerzo constante que me han permitido llegar hasta aquí”, añade. “Ya he hablado antes de Tom Brady y de su mentalidad inquebrantable para ser el mejor. Quizá, como soy una persona tranquila, no muestro el mismo ego que algunos de esos grandes deportistas y parezco más relajado, pero eso no significa que quiera ganar menos que ellos. Tampoco significa que no me exija al máximo ni que deje de impulsar a quienes me rodean para que sean los mejores”.

El delantero reconoce que los rechazos y las dificultades de sus primeros años fueron fundamentales para desarrollar esa actitud. “Quizá todo empezó cuando me dejaron ir siendo tan pequeño y quise demostrarles que estaban equivocados. Después ocurrió lo mismo con mis primeros entrenadores en el Tottenham y con algunas cesiones que no salieron como esperaba. Una y otra vez pensaba: ‘Voy a demostrarles que se equivocan’. Siempre intenté transformar las experiencias negativas en motivación para alcanzar otro nivel”.

Sin embargo, detrás de esa ambición también se esconde una emoción distinta: el temor a llegar al final de su carrera con la sensación de no haber aprovechado todo su potencial.

“Mi mayor miedo es retirarme y pensar que podría haber conseguido algo más si hubiera hecho esto o aquello”, confiesa. “Quiero asegurarme de haber agotado todas las posibilidades para que, cuando llegue ese día, pueda decir que hice todo lo que estaba a mi alcance. Que conseguí algunos récords y otros no, pero que eso ya no importa, porque podré dormir tranquilo sabiendo que lo di todo”.

open image in gallery Kane ha brillado desde su llegada al Bayern de Múnich hace tres años ( Getty )

Kane todavía recuerda su primera concentración con la selección de Inglaterra, en la primavera de 2015, cuando llegó como el nuevo integrante del equipo y se sintió “nervioso y ansioso”. Wayne Rooney, entonces capitán de la selección, fue el primero en acercarse al delantero del Tottenham, que tenía apenas 21 años. “Me dijo que fuera yo mismo”, recuerda.

Sin embargo, los nervios desaparecieron en cuanto pisó el campo de entrenamiento. “Sentí que estaba en mi ambiente. Sabía de lo que era capaz, que podía marcar goles e incluso hablar y dar indicaciones a mis compañeros. Ahí empecé a sentirme más cómodo”, explica. “Recuerdo que entrené muy bien y pensé: ‘Si puedo hacerlo aquí, puedo hacerlo en cualquier lugar’. Eso me dio todavía más confianza y la trasladé al partido”.

En aquel encuentro, Kane ingresó en la segunda mitad en reemplazo de Rooney y necesitó apenas 79 segundos para marcar su primer gol con Inglaterra, en su tercer toque de balón. Dos años después, cuando Gareth Southgate inició una profunda renovación de la selección, el delantero heredó el brazalete de capitán que había llevado Rooney.

“Hace poco estaba hablando con Michael Olise en el Bayern y le pregunté cuántos años tenía. Me dijo que 23, y pensé: ‘¡Increíble, yo ya era capitán de Inglaterra a esa edad!’. Lo miré y me pareció tan joven... Creo que en aquel momento no era consciente de lo joven que era cuando me nombraron capitán”, cuenta.

Aun así, Kane considera que su personalidad lo ayudó a asumir esa responsabilidad desde el principio. “Siempre he sido bastante maduro, incluso desde mis últimos años de adolescencia. Siempre he intentado dar el ejemplo y hacer lo correcto, así que asumir ese papel me resultó muy natural. He tenido la suerte de ser capitán durante mucho tiempo y, sinceramente, todavía siento la misma emoción que la primera vez que llevé el brazalete”.

open image in gallery Harry Kane lleva el brazalete de capitán de Inglaterra durante el partido de cuartos de final del Mundial contra Noruega ( Getty )

Once años y 125 partidos después de su debut con la selección de Inglaterra, Kane recibirá de manos de Peter Shilton una gorra conmemorativa por su histórico logro. La ceremonia previa al encuentro promete estar cargada de emociones, ya que también se espera que el delantero exhiba su Balón de Oro ante el público de Wembley.

Incluso para alguien acostumbrado a alcanzar grandes objetivos como Kane, las últimas semanas han sido extraordinarias y difíciles de asimilar.

“Creo que, para ser sincero, todavía me cuesta asimilarlo todo”, reconoce. “Por naturaleza, siempre estoy pensando en lo que viene. Cuando igualé el récord el mes pasado, lo primero que pensé fue: ‘Bien, en la próxima concentración vamos a superarlo’. Quizá mañana sea diferente, cuando haya batido el récord y sea el único en ocupar el primer puesto”.

Sin embargo, el ritmo de la temporada apenas le ha dejado tiempo para detenerse a reflexionar. “Con tantos partidos, creo que todavía no he tomado plena conciencia de todo lo que está pasando. Lo que he vivido en estas últimas semanas aún no termino de asimilarlo. Pero quizá durante las vacaciones de invierno, cuando esté de viaje en algún lugar, descansando en la playa, encuentre el momento para mirar atrás y darme cuenta de lo que he conseguido”.

Traducción de Leticia Zampedri