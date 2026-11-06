España debería abandonar la coorganización del Mundial de 2030 si Marruecos es sede de la final

España debería retirarse de su papel como coanfitriona del Mundial de 2030 si Marruecos es elegida para albergar la final, declaró el líder del principal partido de la oposición del país europeo.

El torneo del centenario será organizado conjuntamente por Marruecos, España y Portugal, y los tres primeros partidos se disputarán en Sudamérica como homenaje a Uruguay, que fue sede de la competición inaugural en 1930.

La FIFA aún no confirmó cuál de los tres principales coanfitriones albergará la final y se limitó a afirmar que se tomará una decisión oficial a su debido tiempo.

A pesar de ello, Alberto Núñez Feijóo, líder del opositor Partido Popular, sostiene que España debería retirarse de la organización del evento si no es seleccionada para albergar el partido estelar.

“Si Marruecos acaba siendo sede de la final, España debería abandonar la organización (del torneo)”, declaró a El Chiringuito TV.

open image in gallery Alberto Núñez Feijóo considera que, como actuales campeones, España debería acoger la final del torneo ( AFP/Getty )

En una publicación en X en la que hacía referencia a la entrevista de El Chiringuito, añadió: “Recuperar el orgullo de nuestro país también significa no dejar que nadie nos pisotee”.

“La final del Mundial pertenece a España. La mejor selección futbolística del mundo no será humillada. Defenderé los intereses de mi país. También en esto”.

Aunque el renovado estadio Bernabéu o el Camp Nou representan firmes candidatos, Marruecos continúa haciendo campaña para que el propuesto Grande Stade Hassan II de Casablanca, con capacidad para 115.000 espectadores, albergue el partido.

Marruecos, que es actualmente sede del Mundial Sub-17 masculino, acogió una reunión de emergencia de la junta directiva de la FIFA en agosto, cuando el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se enfrentó a una amenaza política, y está previsto que sirva de sede para el Congreso de la FIFA del próximo año, donde Infantino aspira a conseguir un cuarto mandato como presidente.