El astro brasileño Ronaldinho vuelve al fútbol de clubes en Italia con Ravenna de tercera

Más de una década después de su retiro, el astro brasileño Ronaldinho volvió a jugar el domingo en un partido de tercera división de Italia con el Ravenna.

El jugador de 46 años recibió una cálida bienvenida en el Stadio Bruno Benelli para un derbi local contra el Forlì.

Ronaldinho vistió la camiseta número 10 y, aunque la aceleración característica se ha ido apagando con la edad y le han salido canas, se le vio cómodo enlazando el juego con su toque seguro o lanzando centros. También participó en la jugada previa al gol tardío del lateral derecho Giulio Donati en la primera mitad.

Ronaldinho firmó con el equipo de la Serie C en un movimiento sorpresivo en junio y fue su primera aparición a nivel de clubes desde 2015, cuando jugó con el Fluminense, de Río de Janeiro.

Ronaldinho fue sustituido al inicio de la segunda mitad, con el marcador 1-0 al descanso.

Ravenna busca el ascenso desde su grupo en la Serie C, que está dividida geográficamente en tres grupos. El club está dirigido por Ignazio Cipriani, de la marca de restaurantes Cipriani.

De vuelta a Italia

En la práctica, se trata de la segunda etapa de Ronaldinho en Italia, aunque en un nivel mucho más bajo, después de tres temporadas con el AC Milan entre 2008 y 2011, donde ganó un título de la Serie A. También jugó para el Paris Saint-Germain y el Barcelona en una carrera repleta de trofeos que incluyó el Mundial con Brasil en 2002 y el Balón de Oro de 2005.

Jugador técnicamente dotado, con un repertorio espectacular de trucos —combinado con gran fuerza y un notable olfato de gol—, Ronaldinho también era conocido por su característica sonrisa de dientes prominentes y su capacidad de espectáculo en el campo.

Marcó 94 goles en 207 partidos con el Barcelona —donde, en su mejor etapa a nivel de clubes, jugó junto al entonces emergente astro Lionel Messi— y anotó 33 veces en 97 encuentros con Brasil.

Ronaldinho también jugó en equipos brasileños como Gremio, Flamengo y Atlético Mineiro, y en el Querétaro de México.

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