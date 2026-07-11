Dirigentes alemanes confían en que Klopp sea el próximo técnico de la selección nacional

Los dirigentes del fútbol alemán han mantenido conversaciones con Jurgen Klopp y ambas partes confían en que asumirá como seleccionador, informó el sábado la federación nacional.

El exentrenador Julian Nagelsmann renunció después de que su equipo no logró alcanzar los octavos de final. Por tercer Mundial consecutivo, Alemania quedó eliminada antes de lo previsto.

Klopp, un ganador habitual de trofeos con Liverpool y Borussia Dortmund, fue identificado rápidamente como el favorito para sucederlo.

La federación alemana indicó que sostuvo conversaciones el viernes en Nueva York con Klopp, quien actualmente ocupa un cargo ejecutivo como responsable global de fútbol del grupo Red Bull.

“En la comunicación constructiva, se alcanzó un entendimiento sobre puntos clave esenciales de un posible contrato”, señaló la federación alemana de fútbol “Ambas partes confían en que las negociaciones, sujetas a un acuerdo con el actual empleador de Klopp Red Bull, puedan finalmente concluirse con éxito”.

Klopp ha estado trabajando como comentarista en la televisión alemana durante la Copa del Mundo, incluso participando en entrevistas posteriores a los partidos con Nagelsmann a un costado del campo.

No ha sido entrenador desde que dejó Liverpool en 2024, tras ganar toda una colección de trofeos con el club icónico, incluida la Liga de Campeones y la Premier.

“Hace unos dos años paré en Liverpool y dije que me faltaba energía para otro trabajo o para otro año con Liverpool. Desde entonces estoy más que recargado, estoy listo”, declaró a la cadena alemana Magenta TV la semana pasada.

Alemania ha fracasado repetidamente en la Copa del Mundo desde que ganó el trofeo por cuarta vez en 2014.

Desde entonces fue eliminada en la fase de grupos en 2018 y 2022. Este año, Alemania avanzó más allá de la fase de grupos en el formato ampliado de 48 equipos pero quedó fuera ante Paraguay en penales en la recién creada ronda de dieciseisavos de final

Klopp mantuvo conversaciones con el presidente de la federación alemana, Bernd Neuendorf, y el vicepresidente Hans-Joachim Watzke.

El técnico de 59 años ha sido considerado uno de los mejores entrenadores del fútbol desde que rompió el dominio del Bayern Múnich en el fútbol alemán al ganar dos títulos de liga con el Borussia Dortmund.

Asumió en Liverpool en 2015 y puso fin en 2020 a la espera de 30 años del club de Merseyside por un título de liga inglesa.

También ganó la Liga de Campeones entre siete trofeos importantes durante su etapa en Anfield. Podría haber ganado más de no ser porque competía contra un Manchester City dominante bajo la dirección de Pep Guardiola.

Ha habido especulaciones sobre si regresaría a entrenar y, recién en marzo, negó las versiones de que se uniría al Real Madrid.

Tras la eliminación de Alemania en la Copa del Mundo, Klopp afirmó que había una “necesidad de cambiar las cosas de manera fundamental”, y sostuvo que Nagelsmann era un “entrenador excelente” que no tenía la culpa de otra campaña decepcionante.

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James Ellingworth en Duesseldorf contribuyó a este informe.

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James Robson está en https://x.com/jamesalanrobson

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