Bencic y Cobolli eliminan a Svitolina y Monfils y avanzan a la final de dobles mixtos del US Open

Belinda Bencic y Flavio Cobolli avanzaron a la final de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos la noche del miércoles al remontar para poner fin a la racha de los esposos Elina Svitolina y Gael Monfils.

Bencic y Cobolli ganaron 4-5 (7), 4-1 (10-5) y esperaron para volver más tarde a la cancha del Arthur Ashe Stadium para enfrentar al ganador de la segunda semifinal. En esa, Karolina Muchova y Jakub Mensik se midieron con Mirra Andreeva y Andrey Rublev.

El equipo ganador recibe 1 millón de dólares.

Bencic y Cobolli eliminaron del torneo a Serena Williams y Carlos Alcaraz el martes en los cuartos de final.

Luego cedieron un set por primera vez en el torneo, pero empezaron a dominar a mitad del segundo set, al ganar los últimos 11 puntos para forzar un desempate a 10 puntos.

“Creo que simplemente intentamos jugar con más valentía, quizá”, comentó Bencic.

Fue el segundo año del nuevo formato en dobles mixtos, con el evento acortado y trasladado a la semana previa al inicio del cuadro principal de individuales, con la Asociación de Tenis de Estados Unidos con la esperanza de que eso lograra que los principales jugadores de individuales compitieran.

Svitolina y Monfils aceptaron una invitación (wild card) para participar y formar pareja por primera vez. Casados desde 2021, intentaban ganar un campeonato en la última aparición de Monfils en un torneo de Grand Slam, quien cumplirá 40 años el 1 de septiembre, antes de retirarse.

Se llevaron un desempate de ida y vuelta en el primer set, en el que desperdiciaron una ventaja de 4-0 y luego borraron dos puntos de set. Se pusieron arriba 8-7 cuando Bencic intentó pegar un revés cruzado, pero golpeó a Cobolli, que se había metido hacia el centro. Cobolli luego cometió una doble falta para perder el set.

Se recuperó con dos voleas ganadoras consecutivas para quebrar el servicio de Svitolina y tomar ventaja de 2-1 en el segundo set. El desempate a 10 puntos estaba igualado 2-2, pero se inclinó del lado de Bencic y Cobolli cuando Svitolina se fue apenas afuera en tres golpes seguidos.

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