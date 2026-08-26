El balón de la “Mano de Dios” de Diego Maradona se vende por 3,4 millones de dólares

El balón con el que Diego Maradona marcó su célebre gol de la “Mano de Dios” ante Inglaterra en el Mundial de 1986 fue vendido en una subasta por 3,3 millones de dólares.

Maradona anotó los dos goles de Argentina en la victoria por 2-0 en los cuartos de final disputados en Ciudad de México hace 40 años. El primero llegó en una de las jugadas más polémicas de la historia del fútbol: el capitán argentino se elevó ante el arquero inglés Peter Shilton y golpeó la pelota con la mano para enviarla a la red.

Pocos minutos después, Maradona protagonizó una extraordinaria jugada individual que terminó en el segundo gol y que años más tarde sería elegido como el “Gol del Siglo”. Argentina avanzó en el torneo y terminó consagrándose campeona del mundo.

open image in gallery Diego Maradona se anticipó en el salto al arquero inglés Peter Shilton para marcar un polémico gol ( Getty )

El histórico balón Adidas Azteca fue vendido el sábado por 3,3 millones de dólares en Heritage Auctions, en Estados Unidos. Sin embargo, la cifra quedó muy por debajo de los cerca de 10 millones de dólares que se esperaba alcanzar.

La pelota había permanecido durante más de tres décadas en manos de Ali Bin Nasser, el árbitro tunecino que dirigió aquel encuentro. Tras llevársela al finalizar el partido, la conservó hasta 2022, cuando fue vendida en una subasta por 2,37 millones de dólares.

Un año después, el balón volvió a salir a la venta, aunque en esa ocasión no encontró comprador porque las ofertas no alcanzaron el precio mínimo establecido.

Bin Nasser no advirtió la mano de Maradona y dio por válido el gol. Tras el partido, el astro argentino pronunció la frase que terminaría dando nombre a aquella jugada: había sido “un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios”.

Traducción de Leticia Zampedri