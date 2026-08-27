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La UEFA prepara denuncia penal en Suiza contra Infantino por venta del Mundial

La UEFA prepara una denuncia penal contra el presidente de la FIFA Gianni Infantino ante tribunales suizos por una posible mala gestión financiera relacionada con su fallido plan de vender a inversores privados las ganancias futuras de la Copa del Mundo.

La UEFA informó el jueves que presentó documentos ante un tribunal de Manhattan para solicitar la obtención de posibles pruebas del fondo de inversión neoyorquino Thrive Capital Management, fundado por Joshua Kushner.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

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