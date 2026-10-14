FIFA propone distribuir 6.300 millones de dólares para desarrollo del fútbol a sus asociaciones

La FIFA propondrá a sus miembros un fondo de 6.350 millones de dólares para el desarrollo del fútbol entre 2027 y 2030, incluido un aumento a 25 millones de dólares para cada asociación nacional, según un documento revisado por The Associated Press el martes.

El organismo rector mundial del fútbol señaló en un documento que utilizará el éxito financiero del más reciente Mundial “para reforzar la inversión en el desarrollo del fútbol en las 211 asociaciones miembro de la FIFA, confederaciones y otras partes interesadas”. Originalmente, cada asociación iba a recibir 10 millones de dólares por el periodo de cuatro años.

El documento, fechado el 14 de octubre, indica que la FIFA propuso distribuir más de 3.500 millones de dólares de sus reservas financieras “sobre la base del éxito comercial sin precedentes” del Mundial de 48 equipos.

La medida se produce mientras los dirigentes del fútbol europeo buscan un candidato para que compite contra el presidente Gianni Infantino en la próxima elección. El divisivo plan de inversión privada de Infantino para el Mundial —que fue descartado a los pocos días de darse a conocer en julio— llevó a la UEFA a actuar.

Infantino, quien se convirtió en presidente de la FIFA en 2016, busca la reelección el próximo año.

El documento añadió que el plan financiero “se finalizará por el Consejo de la FIFA en diciembre de 2026, sujeto a la aprobación final del 77º Congreso de la FIFA en marzo de 2027”. El organismo rector del fútbol también indicó que ofrecerá 99 millones de dólares a cada una de las seis confederaciones continentales.

“Si se acepta, la propuesta más que duplicará el nivel de financiación de distribución previsto para el periodo 2027-2030, con un enfoque específico en la inversión y el desarrollo del fútbol femenino y juvenil”, señaló la FIFA.

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