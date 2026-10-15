En tensa reunión de la FIFA, Infantino se disculpa por plan de venta del Mundial

Gianni Infantino ofreció una disculpa a sus más feroces críticos, pero no aportó nuevos detalles ni documentos sobre los asuntos de la FIFA que más les preocupan, en una tensa reunión de su consejo rector realizada el jueves.

No hubo documentos sobre el plan de venta del Mundial por 4.200 millones de dólares que lanzó y luego abandonó en julio. Tampoco se dieron detalles sobre el caso de la tarjeta roja a Folarin Balogun en el Mundial y sobre cómo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino para ayudar al delantero de la selección anfitriona.

Sin embargo, la FIFA se replanteará si debe seguir otorgando el premio de la paz que se creó para entregárselo a Trump el pasado diciembre.

Debbie Hewitt, vicepresidenta de la FIFA, contó tras la reunión de tres horas y media que, presionado por dirigentes del fútbol europeo para que presentara pruebas por escrito sobre su hermético plan de capital privado para el Mundial, algo que provocó una fractura global, Infantino les pidió que presentaran preguntas por escrito.

“El hombre tiene que responder a esas preguntas. Si no responde a esas preguntas, no, no es apto para ser presidente de la FIFA”, Hewitt, quien preside la Asociación Inglesa de Fútbol.

La UEFA, el ente rector del fútbol europeo, encabeza los intentos de apartar a Infantino antes de las elecciones presidenciales de la FIFA en marzo o durante ellas, y el jueves escuchó muy poco que cambiara esa postura.

“No se proporcionaron respuestas satisfactorias”, manifestó el dirigente del fútbol alemán Bernd Neuendorf, uno de los ocho delegados de la UEFA en el Consejo de la FIFA, de 37 miembros, que preside Infantino. El Consejo no se había reunido desde que Infantino provocó la crisis.

“Necesitamos a una persona íntegra, alguien de quien se pueda esperar que restaure la reputación de la asociación, que sin duda se ha perdido”, dijo Neuendorf a los periodistas.

Infantino sí comenzó la reunión pidiendo disculpas a sus colegas del Consejo por haberlos tomado por sorpresa y por haber generado un revuelo con su plan de inversores privados junto a Joshua Kushner, que se reveló en informes de prensa nueve días después de la final del Mundial en julio.

Hewitt señaló: “Lo dijo con cierto arrepentimiento”.

La UEFA también ha solicitado a tribunales en Estados Unidos el derecho a obtener pruebas para una denuncia penal contra Infantino en Suiza. Los escritos judiciales alegan una posible mala gestión de las finanzas de la FIFA en la valoración que asignó a la filial prevista que gestionaría los derechos comerciales del torneo.

Esa filial iba a ser propiedad, al menos en un 20%, de inversores encabezados por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Trump.

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