La victoria de Inglaterra sobre España, campeona mundial y europea, esta semana no alteró las posiciones de las selecciones en el último ranking masculino de la FIFA publicado el miércoles.

España (2.004 puntos) conserva el primer puesto pese a que vio rota una racha de 43 partidos invicta, con una clara ventaja sobre Argentina (1.966), segunda y subcampeona de la última Copa del Mundo. Francia (1.950) sigue tercera. Inglaterra (1.938) se mantiene cuarta pese al 3-2 en Madrid. Esos equipos fueron los cuatro semifinalistas del Mundial.

Las victorias consecutivas de Marruecos sobre Nigeria para clasificarse a la Copa Africana de Naciones de 2027 elevaron al coanfitrión del Mundial de 2030 dos puestos, hasta el quinto lugar, su mejor posición en los 34 años de historia del ranking.

Portugal y Brasil retrocedieron un puesto cada uno, 6 y 7, respectivamente. Portugal y España también serán coanfitriones del próximo Mundial junto con Marruecos. Argentina tiene previsto albergar un partido, al igual que Paraguay y Uruguay, anfitrión del primer Mundial de 1930, para conmemorar el centenario en Sudamérica.

Bélgica y los Países Bajos se mantuvieron en los lugares 8 y 9, respectivamente. Colombia subió un puesto y entró al Top 10, desplazando a México, que bajó tres posiciones hasta el 13.

Estados Unidos se mantuvo en el puesto 16 con victorias consecutivas sobre Haití en los últimos partidos con el técnico Mauricio Pochettino antes de que se incorpore al Manchester United. Estados Unidos y México se enfrentarán en una semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF el 25 de marzo en el SoFi Stadium, cerca de Los Ángeles.

Japón es el mejor equipo asiático en el puesto 17.

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