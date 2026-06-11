Holanda llega al Mundial como la mejor selección que nunca ha ganado

El camino que conduce al centro de entrenamiento que Holanda tiene como su campamento base para el Mundial se suponía que debía ser acogedor, con esos letreros de “welkom” en neerlandés que hacen que uno de los mejores equipos del mundo se sienta como en casa.

Incluso el nombre de la calle, Teal Rising Way —un homenaje al Kansas City Current, la franquicia de la National Women’s Soccer League cuyas instalaciones están usando los neerlandeses— se ha cambiado temporalmente a “Oranje Rising Way” durante las próximas seis semanas en honor a los colores naranjas del equipo.

Pero quizá alguien debió reconsiderar los letreros blancos que señalan hitos importantes del Mundial para Holanda.

Cada uno de ellos es un recordatorio de que el país no ha ganado el torneo.

“¿Hasta dónde podemos llegar? Sí, ojalá hasta el final”, expresó el defensor Virgil van Dijk, que disputará su segundo Mundial y que volverá a ser el capitán del equipo neerlandés cuando inicie la fase de grupos contra Japón el domingo en Dallas.

“Sabemos lo difícil que será”, reconoció el central de Liverpool después de una práctica realizada bajo un sol implacable, que llevó la sensación térmica cerca de los tres dígitos. “Pero toda nuestra concentración estará en Japón, ante todo. Eso acaparará toda nuestra atención. No miraremos demasiado hacia adelante. Pero todos tenemos grandes sueños y daremos todo lo que tenemos”.

Tienen tres finales del Mundial, pero ningún trofeo

Durante mucho tiempo, los neerlandeses han cargado con el indeseado mote de ser la mejor nación que nunca ha ganado el Mundial. De hecho, son la única selección que ha llegado a tres finales sin coronarse.

En 1974, Holanda volvió a un Mundial tras una sequía de casi cuatro décadas, y el deslumbrante juego de Johan Cruyff los llevó hasta la final. El fútbol total de la “Naranja Mecánica” enfrentó al anfitrión Alemania Occidental y a su baluarte Franz Beckenbauer en el duelo por el título. Holanda se adelantó temprano de penal, pero Alemania Occidental respondió con dos goles antes del descanso, y los neerlandeses no pudieron volver a marcar en la segunda mitad ante una multitud de más de 78.000 personas en el Olympiastadion de Múnich.

Fue decepcionante, sin duda, pero pregúntele a cualquier aficionado neerlandés y dirá que 1978 dolió todavía más.

Una vez más enfrentaron al país anfitrión en la final. Argentina ganaba 1-0 al descanso antes de que Dick Nanninga lograra empatar a los 82 minutos. El partido siguió igualado hasta la prórroga, cuando Mario Kempes anotó su segundo gol del encuentro para los argentinos, y Daniel Bertoni añadió otro para rematar, ante una bulliciosa multitud en el estadio de River Plate en Buenos Aires.

Los neerlandeses alcanzaron su tercera final en 2010, cuando se enfrentaron a España por el título en Johannesburgo, Sudáfrica. Ese partido también se decidió en la prórroga después de que los equipos terminaran empatados, con Andrés Iniesta marcando a los 116 minutos

Buenos resultados recientes dan a los neerlandeses motivos para creer

Holanda accedió a las semifinales en 2014 antes de, inexplicablemente, no clasificarse en 2018. Pero regresaron en 2022 en Qatar con van Dijk como líder. Los neerlandeses avanzaron con solvencia en la fase de grupos, encajando un solo gol, y luego dominaron a Estados Unidos en octavos de final antes de perder ante el eventual campeón Argentina por penales en los cuartos de final.

Pero si se dejan de lado las tandas de penales, los neerlandeses están invictos en sus últimos 12 partidos en el Mundial. La única selección con una racha más larga de ese tipo es Brasil, que encadenó 13 encuentros consecutivos gracias al brillante juego de Pelé entre 1958 y 1966.

“Creo que tenemos un gran grupo de jugadores, sobre todo como seres humanos. Nos llevamos muy bien entre nosotros”, indicó Van Dijk. “Pero, obviamente, todo se trata de los resultados. Se trata de rendir. Todos los jugadores que están aquí, especialmente a lo largo de los años, son futbolistas que han jugado al más alto nivel, viviendo cosas increíbles en sus carreras. Ganando trofeos. Jugando para los clubes más grandes”.

“Se están reuniendo aquí e intentando hacer sentir orgulloso a su país. Es lo más grande que puedes hacer”.

Aunque se considera que los neerlandeses son favoritos para salir de su grupo, el camino hacia las rondas de eliminación directa no será fácil. El trío de Japón, Suecia y Túnez representa una serie complicada de partidos, y el equipo del entrenador Ronald Koeman ha lidiado con lesiones; el defensor Jurrien Timber ya se marchó por una lesión en la ingle y el arquero Bart Verbruggen se recupera de una reciente lesión de cadera.

No está claro si Verbruggen jugará el domingo contra Japón.

“Sabemos que Japón es fuerte. Hemos analizado al equipo y a los jugadores”, señaló Koeman. “Hablamos de su sistema, normalmente desde dónde inician el juego, y del estado físico de sus futbolistas. Es difícil. Pero creemos en nosotros. Respetamos a Japón, pero nosotros somos Holanda, y ellos nos respetarán. Creo que será un partido interesante y uno difícil”.

___

Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa