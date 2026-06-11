¿Cristiano Ronaldo se interpone en el camino de Portugal en el Mundial?

Si 1966 marcó uno de los momentos más gloriosos en la historia del fútbol inglés, también representó un hito para Portugal. Seis décadas después, el tercer puesto que consiguió en su primera participación sigue siendo su mejor actuación en una Copa del Mundo.

Sin embargo, sería injusto presentar todo lo que vino después como una larga cadena de decepciones. En 2016, Portugal conquistó la Eurocopa y consolidó su lugar entre las grandes potencias del continente. Además, en lo que va del siglo XXI, pocas naciones han ejercido una influencia tan significativa en el fútbol mundial, sobre todo si se tiene en cuenta su tamaño. Gracias a su extraordinaria capacidad para formar y exportar jugadores y entrenadores de primer nivel, el país ha dejado una huella desproporcionada en el deporte.

Aun así, ese prestigio y esa riqueza de talento no siempre se reflejaron en los Mundiales. Portugal alcanzó su segunda semifinal en 2006, aunque lo hizo en una campaña en la que apenas marcó dos goles en sus cuatro partidos de eliminación directa. Más recientemente, en Qatar 2022, tuvo una oportunidad inmejorable de regresar a la antesala de la final por tercera vez. No obstante, cayó en cuartos de final ante Marruecos, que acabaría haciendo historia al convertirse en la primera selección africana en alcanzar unas semifinales mundialistas.

Entre ambos hitos, varias participaciones dejaron la sensación de que el equipo no estuvo a la altura de las expectativas que generaba. Las eliminaciones en la fase de grupos de 2002 y 2014 fueron, sin duda, grandes decepciones. La caída en octavos de final en 2010 admite una lectura más indulgente, ya que llegó frente a España, futura campeona del torneo. Aun así, la eliminación de 2018 volvió a alimentar la idea de que una selección con tanto talento no ha logrado traducir todo su potencial en el escenario más importante del fútbol.

open image in gallery El Mundial de 2022 de Cristiano Ronaldo terminó entre lágrimas ( Getty )

Y así llegamos a 2026, con Portugal quizá mejor posicionada que nunca para romper una de las grandes anomalías del fútbol: ser, entre las selecciones que jamás han ganado una Copa del Mundo, la que parece tener más opciones de conquistarla. Ocupa el quinto puesto del ranking de la FIFA, cuenta con un entrenador que ya llevó a una selección de menor jerarquía hasta las semifinales de un Mundial y dispone de un mediocampo que bien podría ser el más completo y codiciado del torneo. Además, sigue teniendo en sus filas a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Sin embargo, ese último argumento también plantea el gran interrogante. Cristiano Ronaldo ya era un niño cuando Portugal eliminó a Inglaterra en el Mundial de 1986 y, tras ingresar como suplente en la derrota frente a Marruecos en Qatar 2022, parecía que su oportunidad de igualar a Lionel Messi y levantar la Copa del Mundo se había desvanecido para siempre. Mientras Argentina celebraba el título, todo apuntaba a que la carrera mundialista del portugués había llegado a su desenlace.

Pero aquí está otra vez. Contra todo pronóstico, Ronaldo vuelve a presentarse en el mayor escenario del fútbol, desafiando el paso del tiempo como si perteneciera a una categoría aparte, una especie protegida que se resiste a desaparecer.

open image in gallery Roberto Martínez deberá decidir cuál es la mejor manera de utilizar a Cristiano Ronaldo en el Mundial ( Getty )

Ronaldo fue posiblemente el peor jugador de la Eurocopa 2024. Aun así, fue titular en varios partidos y, en cuatro de ellos, también permaneció en el campo hasta el final.

Cuando fue expulsado en noviembre durante la fase de clasificación por darle un codazo a Dara O'Shea, de Irlanda, todo apuntaba a que sería sancionado para el inicio del Mundial. Pero las reglas parecen distintas para los ricos y famosos. Ronaldo cenó con Donald Trump en la Casa Blanca y la FIFA convirtió su castigo en una suspensión condicional.

Incluso hubo quienes pensaron que a Portugal podría haberle beneficiado esa sanción. Sin él, goleó 9-1 a Armenia. Puede que no tenga otro delantero centro de primer nivel —Gonçalo Ramos, quien ocupó su lugar en 2022 y marcó un triplete ante Suiza, ha bajado su rendimiento—, aunque existen otras maneras de aprovechar la enorme cantidad de talento de la plantilla para construir un equipo más cohesionado.

Sin embargo, da la impresión de que Roberto Martínez asumió un cargo en el que contar con Ronaldo era un requisito indispensable. Eso pondrá a prueba tanto la capacidad del español para sostener argumentos difíciles de defender —después de la expulsión de Ronaldo ante Irlanda, llegó a sugerir que merecía reconocimiento por no haber visto una tarjeta roja en sus 225 partidos internacionales anteriores— como su habilidad para construir un equipo capaz de derrotar a los mejores, y hacerlo con Ronaldo sobre el campo.

open image in gallery El exseleccionador de Bélgica Roberto Martínez tiene decisiones importantes que tomar al definir su equipo de Portugal ( Reuters )

El veterano puede defender su caso con cifras. De sus 143 goles con Portugal, todos menos dos de los últimos 15 llegaron ante selecciones que se clasificaron para este Mundial o que estuvieron cerca de hacerlo; entre ellas figuran España y Alemania, dos de las candidatas al título. Aun así, parece evidente que Portugal no podrá sostener un juego de presión intensa con una presencia tan estática en el frente de ataque.

Ronaldo también podría tener la vista puesta en los récords. Los partidos de la fase de grupos ante República Democrática del Congo y Uzbekistán —encuentros para los que, en teoría, debía estar sancionado— le ofrecen la posibilidad de convertirse en el primer futbolista en marcar en seis Copas del Mundo. Si lo logra, igualará el récord portugués de Eusébio, con nueve goles en Mundiales. Sin embargo, la gran figura del fútbol luso antes de Ronaldo alcanzó esa cifra en un solo torneo y anotó seis tantos en partidos de eliminación directa, una instancia en la que Ronaldo todavía no ha marcado.

En cierto modo, eso también refleja hasta qué punto la historia del fútbol portugués ha quedado ligada a Cristiano Ronaldo, quizá incluso más que la de Brasil a Pelé o la de Argentina a Diego Maradona y Lionel Messi: Portugal solo había disputado tres Mundiales antes de su irrupción y este será el sexto con él en la convocatoria.

También será el tercer Mundial de Roberto Martínez, después de los dos que dirigió con Bélgica. Con aquella selección condujo a una generación dorada hasta las semifinales; esta vez, podría decirse que dispone de dos generaciones de talento, con algunos representantes de una tercera. Bernardo Silva y Bruno Fernandes son una década mayores que João Neves, mientras que Vitinha completa un mediocampo extraordinariamente talentoso, hasta el punto de que uno de ellos podría desempeñarse, al menos nominalmente, como extremo derecho.

Esa profundidad también deja a Rafael Leão y João Félix compitiendo por un puesto. Este último fue elegido Jugador del Año de la Liga Profesional Saudí, por delante del propio Ronaldo. Fernandes, por su parte, recibió el premio al Futbolista del Año en Inglaterra, mientras que Nuno Mendes y Vitinha fueron incluidos en el equipo de la temporada de la Champions League.

open image in gallery Portugal cuenta con una abundancia de talento en el mediocampo ( Getty )

Pero, como casi siempre ocurre con Portugal, todo termina girando en torno a Cristiano Ronaldo. El camino más probable de la selección la llevaría hasta Kansas City, donde unos eventuales cuartos de final podrían deparar un nuevo enfrentamiento con Argentina. La posibilidad de un último capítulo entre Messi y Ronaldo resulta inevitable. Entre ambos acumulan cerca de 2.000 goles, aunque hay una estadística en la que el marcador favorece al argentino: 1-0 en Copas del Mundo ganadas.

Este será, probablemente, el último Mundial de Ronaldo. También podría representar la mejor oportunidad de Portugal para conquistar el título. Sin embargo, la gran incógnita permanece intacta: si logra levantar la Copa, ¿lo hará gracias a Cristiano Ronaldo o a pesar de él?

Traducción de Leticia Zampedri